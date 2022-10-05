Общество

Общественник проверил качество оказания услуг в псковской Госавтоинспекции

Представитель общественности при УМВД России по Псковской области Илья Можаев дал положительную оценку качеству оказания услуг в областной Госавтоинспекции в рамках акции «Гражданский мониторинг». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Общественник обратил особое внимание на условия пребывания посетителей, стенды для граждан, отметил актуальность и доступность всей необходимой информации, форм заявлений по линии Госавтоинспекции. Он познакомился с порядком предоставления госуслуг, графиком приема граждан, а также оценил преимущества получения услуг в электронном виде. Так, к примеру, все вопросы, касающиеся транспортных средств, решаются быстро и в соответствии с электронной очередью. Общение сотрудников с псковичами вежливое и внимательное.

Илья Можаев совместно с начальником МРЭО подполковником полиции Михаилом Григорьевым обсудил удобство использования и спектр возможностей Единого портала госуслуг - процедура подачи заявления для получения документов занимает гораздо меньше времени.