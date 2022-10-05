Общество

Участницы «Миссис Псков 2022» приняли участие в семейной фотосессии

Участницы «Миссис Псков 2022» приняли участие в семейной фотосессии в поддержку семейных и традиционных ценностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор мероприятия.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

«Семья — самая главная ценность! Именно семья делает человека счастливым и любимым! Участницы фестиваля «Миссис Псков 2022» гордятся своими семьями; детьми, мужьями. Свой семейный дух, нежность и любовь они попытались передать в фотопроекте в поддержку семейных и традиционных ценностей. Каждая участница постаралась передать особенное, свое настроение через фотокарточки в осенних пейзажах любимого Пскова», - рассказал организатор.

Официальный визажист и мастер по прическам - Марина Тращенкова (студия «Contour_pro»). Финальное шоу конкурса красоты «Мисс Псков 2022» национального конкурса красоты «Мисс Россия» Мисс Россия состоится 26 ноября в БКЗ Филармонии.