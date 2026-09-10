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Росгвардия напомнила псковичам об ответственности за утрату оружия

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Утрата оружия влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность в ряде случаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В настоящее время владельцы гражданского оружия, допустившие нарушение правил его хранения или ношения, повлекшие за собой его утрату, в случае, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, привлекаются к административной ответственности с наложением штрафа в размере до 10 тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трех лет с конфискацией оружия или без такового.

Основная причина утраты оружия — нарушение правил его хранения и ношения. Большинство фактов допускается по вине собственников, нарушающих правила перевозки оружия, заявили в ведомстве и подчеркнули, что ответственность за сохранность оружия несет его владелец.

«Безответственное отношение может привести к непоправимым последствиям. В случае утраты оружия владелец обязан незамедлительно сообщить о происшествии в Росгвардию», — заключили в ведомстве.
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