Общество

День в трудах

В День коллективных действий псковские профсоюзы собрались на первую за два года конференцию. На ней выяснилось, что турбаза в Пушкинских Горах получит 4,5 млн рублей от налоговой, профсоюзный билет лежит в столе у первого вице-губернатора, а «надежный социальный партнер» на другом конце области подтвердил свои полномочия. Завершилось все автопробегом из центра города до Крестов. Как прошел день, в репортаже Юлии Магеры.

Испытано временем

В прошлый раз профсоюзы собирались на областную конференцию в июне 2020 года. В самый разгар пандемии. Повод для очной встречи был серьезный: выбирали нового председателя облсовпрофа. Тогда проголосовали за Игоря Иванова. Теперь главным блюдом дня стал его доклад о работе за прошедшее время. С ее начала прошло, как он сам подсчитал, два года и четыре месяца.

Перед тем, как Игорь Иванов рассказал, сколько народу состоят в профсоюзах, выяснилось интересное о персональном составе членов организации. Точнее, об одном конкретном члене. Конечно, и раньше можно было предполагать, что первый заместитель губернатора Вера Емельянова состоит в профсоюзе. В каком именно, она уточнять не стала, но логично предположить, что работников образования. Обязывает многолетний бэкграунд директора Гуманитарного лицея (который при ней и превратился в лицей из просто 15-й школы) и начальника областного управления образования. Однако в публичном поле эта информация прозвучала, кажется, впервые.

«Профсоюзы на протяжении многих лет не только доказывают свою состоятельность и востребованность, а свою необходимость для наших граждан, - также сказала Вера Емельянова. - Я не знаю другой такой организации, которая выдержала бы испытание временем, испытание происходящими в обществе изменениями и осталась бы нужной и современной».

Вера Емельянова вручила благодарственное письмо от губернатора директору «Хилово» Татьяне Бергер.

Заместитель председателя областного Собрания депутатов и помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян сначала передал привет (приветствие — так он сказал на официальном языке) от спикера регионального парламента Александра Котова. И перешел к остро актуальной повестке:

«Живем в неспокойное время. Поэтому хотел бы пожелать, чтобы ваши усилия, энергия направились в то русло, которое необходимо нашей Родине, нашим парням».

Этой же повесткой все и закончилось — автопробегом. Он начался сразу после конференции и формально был посвящен тому же поводу — Всемирному дню коллективных действий за достойный труд. Фактически, борта машин, проехавших от памятника Ольги в Детском парке до стелы в Крестах, были оклеены надписями «ZA победу», «ZA достойный труд», «Своих не бросаем», «ZA Конституцию», «ZA уважение к закону о профсоюзах». То есть понятно, каким именно коллективным действиям профсоюзы посвятили свою акцию.

Но перед ее стартом прозвучал доклад Игоря Иванова. Цифры из него — информация на ценителя. Сколько исков в суд составили, скольких работодателей коллективные договоры переделать заставили — такие данные вызовут больше интереса у внутреннего потребителя. Куда любопытнее были «лирические отступления», моменты, когда Игорь Иванов отрывался от «бумажки» и говорил, как чувствует. Временами очень эмоционально говорил.

«Усиливаться надо»

Эмоции были разными. Например, радость, когда Игорь Иванов сообщил, что турбаза «Пушкиногорье» получит возврат 4,5 млн рублей от налоговой службы, буквально накануне арбитражная кассационная инстанция встала на сторону профсоюзов в длительном судебном разбирательстве. Умиротворение, когда председатель поделился самой свежей информацией: гордума Великих Лук в этот самый момент переизбрала Николая Козловского главой города, а он «наш надежный социальный партнер». Желание побудить к действиям, когда глава облсовпрофа призвал: «Усиливаться надо». Речь шла об эффективных коллективных договорах во всех организациях, где есть профсоюзные ячейки, потому что «этот вопрос надо двигать, если мы социальное государство, которое заботится о людях».

Благодарность:

«Хочу каждому из вас сказать большое спасибо, поскольку профсоюзы первыми поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова о создании памятного знака «Знамя Победы» у Идрицы. Мы собирали денежные средства на этот монумент».

И гнев. Эта нотка прозвучала в комментарии о передаче здравниц Ставрополья от профсоюзов в руки государства.

«Я думаю, сколько веревочка ни вейся, правда на нашей стороне. Непонятно, кто и зачем это делает. Давайте сейчас разрушим, что имеем. А какая еще коммерческая организация согласится принимать на своих объектах беженцев? Покажите мне эти примеры по России. Профсоюзы только это делают. Профсоюзы понимают, что это необходимость. Потому что профсоюзы с президентом. Сегодня в день рождения президента собираемся», - напомнил Игорь Иванов еще об одном празднике.

Не удержался он — а кто бы на его месте удержался? — от того, чтобы передать привет предшественнице. Рассказал, что с середины 2020-го года начали проводиться заседания трехсторонней комиссии, которая ранее не собиралась годами, и «профсоюзы выпадали из поля социального партнерства». А с гребной базой теперь «как лучшие друзья», и это «никак не ущемляет имущественные и денежные отношения». Потому что «вопрос в человечности».

А еще профсоюзы в этот день заполучили в свои ряды нового члена. Бывший руководитель областного комитета по культуре Жанна Малышева приехала на конференцию от Пушкинского заповедника. После ее закрытия она пообещала завтра же написать заявление на вступление в организацию. Вместе с ней под крылом облсовпрофа окажется уже 45001 человек.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова