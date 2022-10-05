Общество

Андрей Турчак: Помощи много не бывает, особенно сегодня

Секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак поручил секретарям региональных отделений партии, главам муниципалитетов обеспечить возможность бесплатного отдыха детей мобилизованных в лагерях в осенние каникулы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ЕР.

Практика предоставления бесплатных путевок в лагеря или компенсации затрат, если родители купили путевки самостоятельно, есть для малоимущих семей.

Ее можно и нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих, подчеркнул Андрей Турчак.

«Помимо непосредственной помощи с экипировкой и подготовкой к участию в СВО наших ребят, адресной помощи их семьям по самым разным вопросам, которую сегодня оказывают отделения «Единой России» во всех регионах, мы можем оказать поддержку нашим бойцам, организовав отдых для их детей в лагерях», — сказал он.