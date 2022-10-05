Общество

Александр Котов: В основе труда аграриев – преданность делу и любовь к земле

От имени депутатов Псковского областного Собрания председатель Собрания Александр Котов поздравил всех тружеников села, ветеранов и работников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Как отметил Александр Котов, этот профессиональный праздник объединяет огромное число тружеников, которые каждый день работают для того, чтобы накормить людей и обеспечить продовольственную безопасность страны.

Современное сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность –высокотехнологичный и динамично развивающийся сектор экономки. Сегодня труд аграриев во многом автоматизирован, но в основе этой работы лежит трудолюбие, преданность выбранному делу и любовь к родной земле, добавил председатель.

«За последние годы мы привыкли к рекордным показателям псковских аграриев. Непростая внешнеполитическая обстановка, ситуация в экономике оказались испытанием для всей отрасли. В то же время новые условия – это вызов, на который, наши аграрии при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления, уверен, ответят новыми успехами, придав импульс развитию сельских территорий. Спасибо за ваш нелёгкий, но очень важный труд. От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия», - поздравил Александр Котов.