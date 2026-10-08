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День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России отмечают сегодня

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День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России, День работника дополнительного образования в России, Всемирный день зрения и осьминога, а также День флэффернаттера отмечают сегодня, 8 октября.



Изображение сгенерировано нейросетью

День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России — это профессиональный праздник командиров экипажей кораблей Военно-морского флота появился в 2007 году. Командир отвечает за личный состав, выполнение поставленных перед кораблем задач и взаимодействие с другими силами флота.

Дата праздника выбрана в память о Наваринском морском сражении 1827 года. В бою особенно отличился русский экипаж под командованием Михаила Лазарева. Корабль под его командованием первым в истории российского флота был удостоен Георгиевского флага и вымпела.

День работника дополнительного образования в России также отмечают 8 октября. В этот день поздравляют педагогов кружков и секций, тренеров, методистов, педагогов-организаторов и других специалистов дополнительного образования. Их работа помогает детям развивать способности за пределами школьной программы — заниматься спортом, творчеством, техническими и естественно-научными дисциплинами.

Всемирный день зрения отмечается ежегодно во второй четверг октября. В 2026 году эта дата приходится на 8 октября. Его главная задача — привлечь внимание к профилактике нарушений зрения, доступности офтальмологической помощи и заболеваниям глаз, которые при своевременной диагностике можно предотвратить или скорректировать.

Всемирный день осьминога — неофициальная экологическая дата посвящена одним из самых необычных обитателей океана. Осьминоги способны решать задачи, обучаться, пользоваться укрытиями и взаимодействовать с окружающей средой весьма сложными способами. Всемирный день осьминога отмечают 8 октября, обращая внимание не только на особенности этих головоногих, но и на угрозы для них, включая загрязнение океанов.

День флэффернаттера — еще одна американская гастрономическая дата посвящена необычному сэндвичу из арахисовой пасты и сладкого зефирного крема Marshmallow Fluff. Особенно хорошо это сочетание известно в Новой Англии, пишет «Газета.ru».

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