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Популярные препараты оказались способны защитить от глаукомы

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Прием статинов для снижения уровня холестерина оказался связан с меньшим риском развития глаукомы и ее прогрессирования. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав крупную базу медицинских данных. Результаты опубликованы в British Journal of Ophthalmology (BJO).

Ученые сравнили более 210 тысяч принимавших статины людей с таким же количеством участников, которые их не использовали. За пять лет открытоугольную глаукому диагностировали у 2,3 процента принимавших статины и у 2,6 процента участников контрольной группы. В целом прием препаратов был связан со снижением риска заболевания на 15 процентов, пишет «Лента.ру».

Отдельно ученые изучили людей, у которых глаукома уже была диагностирована. Среди принимавших статины реже возникала необходимость усиливать лечение. За пять лет риск обычной операции по поводу глаукомы был ниже на 36 процентов, малоинвазивной операции — на 55, а лазерного лечения — на 60 процентов. Вероятность необходимости использования снижающих внутриглазное давление капель была ниже на 12 процентов.

Возможное объяснение связано с тем, что статины могут не только снижать уровень холестерина, но и защищать нервные клетки от повреждения. При глаукоме постепенно повреждается зрительный нерв, что в тяжелых случаях приводит к необратимой потере зрения.

При этом исследование было наблюдательным и не доказывает, что именно статины защищают от глаукомы.

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