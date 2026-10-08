Сегодня метеозависимым стоит насторожиться — геомагнитная обстановка может измениться за часы

Земля окажется под влиянием остаточных возмущений, вызванных недавней солнечной активностью, сегодня, 8 октября.

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Прогнозы специалистов расходятся: одни источники говорят о слабой магнитной буре, другие — о спокойной магнитосфере. Окончательная ясность появится только к вечеру.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 8 октября разыграется слабая магнитная буря уровня G1 — первая в этом месяце. Метеозависимым людям в этот день стоит быть особенно осторожными.

Однако другие источники придерживаются иной точки зрения. Согласно прогнозу NOAA, 7–8 октября ожидаются лишь умеренные колебания с Kp-индексом около 3 — это ниже порога бури, который начинается с Kp 5. По данным XRAS, магнитных бурь в октябре 2026 года вообще не было, а максимальный Kp за месяц составил всего 2.

По данным ИКИ РАН, 9 октября солнечная активность уменьшится, но магнитосфера останется возбуждённой, и у метеозависимых могут сохраняться недомогания. С 10 по 14 октября ожидается спокойный период — «зелёная волна». Следующее возмущение возможно 15 октября, а более выраженные геомагнитные события — 22 октября.