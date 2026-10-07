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Минтруд заявил об осуществлении выплат самозанятым по всем страховым случаям

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Выплаты по всем страховым случаям временной нетрудоспособности самозанятым в России осуществляются. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

«По всем страховым случаям выплаты производятся. Для нас это базово и принципиально важно», - сказал Пудов на сессии

«Эксперимент по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности» в рамках Всероссийской недели охраны труда.

Председатель независимого профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд»» Дарья Митина также подтвердила информацию. По ее словам, информации о невыплате не зафиксировано ни среди членов профсоюза, ни со стороны.

В России с 1 января 2026 года проходит эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности самозанятых. Согласно федеральному закону, право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает через шесть месяцев непрерывных взносов.

Чтобы получать больничный, необходимо зарегистрироваться в Соцфонде России. Гражданин может выбрать страховую сумму, от которой будет зависеть размер будущего пособия - это 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Размер ежемесячного взноса составляет 3,84% от выбранной суммы, пишет ТАСС.

Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории Сириус. Главной темой форума являются социально ориентированные технологии как инструмент достижения национальных целей. Деловая программа недели состоит из семи направлений, разделенных по отраслевым темам и мероприятиям, включая охрану труда, кадры, занятость, соцзащиту и охрану здоровья работников. В повестке также вопросы достижения нулевого травматизма, цифровизации. Организатором выступило Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. 

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