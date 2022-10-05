Общество

В Госдуме предложили создать Агентство по делам одиноких

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать Агентство по делам одиночества для организации психологической помощи гражданам, об этом он сообщил РИА Новости.

По словам депутата, подобная должность поможет разработать программы психологической поддержки граждан.

В России, по данным Минздрава, более 5 миллионов человек страдают расстройствами психики, отметил парламентарий. Тяжелые формы имеются лишь у малой доли, но и бессонница, депрессия, рассредоточенность - это ненормальное состояние психики, отметил Леонов.