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Четверть респондентов ПЛН сталкивается с задержкой доставки товаров с WB из-за атак БПЛА

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Четверть респондентов Псковской Ленты Новостей сообщает, что сроки доставки заказов с «Вайлдбериз» в последнее время срываются или увеличиваются из-за атак беспилотников на склады маркетплейса. В опросе приняли участие 146 человек.

25,3% респондентов отметили частые срывы сроков доставки товаров. Столько же проголосовавших рассказали, что и до начала атак БПЛА по складам WB не пользовались услугами маркетплейса.

15.8% опрошенных отметили увеличение цен на товары. Такое же количество людей заявили, что им все равно.

У 6,1% участников голосования заказы приходят, как обычно, атаки БПЛА на склады на них никак не отразились. 

5,5% проголосовавших считают, что атаки на склады - естественные издержки нашего времени: «На войне как на войне». Столько же опрошенных уже перешли на Ozon или другие маркетплейсы на фоне проблем WB.

Меньше 1% (0,7%) больше переживают не из-за скорости доставки товара, а из-за его сохранности.

На основе результатов данного опроса можно сделать вывод, что большинство респондентов либо заметили увеличение сроков доставки, либо им изначально было все равно, так как они не пользовались услугами WB. Многие отметили увеличение цен.

На сайте ПЛН стартовал новый опрос: Во сколько вам обошлись сборы ребенка в школу?

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