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Общество

Как предотвратить дачные кражи, рассказали псковичам

09.10.2022 14:20|ПсковКомментариев: 0

С наступлением осени дачный сезон в регионе близится к завершению, а, значит, в отсутствие владельцев дач в садоводческих товариществах могут участиться кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция напоминает гражданам о необходимости принятия профилактических мер для предупреждения дачных краж. Обычно объектами преступных посягательств становятся вещи, которые остаются без присмотра. Как показывает практика, чаще всего злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. Пользуется «спросом чёрный и цветной металлолом, а также строительные материалы.

Наиболее эффективным средством защиты имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией. Но если нет такой возможности, то целесообразно воспользоваться рекомендациями:

  • не оставлять на даче ценные вещи и деньги. Необходимо увезти их с собой в город или оставить на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в данном населённом пункте;
  • максимально затруднить доступ в жилище посторонним. Установить надежные двери, оснастить их сложными замками, закрыть окна решетками;
  • чаще посещать свою дачу. По различным признакам злоумышленники поймут, что хозяева здесь бывают редко и, конечно, воспользуются этим;
  • попросить соседей присматривать за домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с имуществом;
  • в случае потери ключей от дома срочно замените замки;
  • на общих собраниях садоводов принимать решения о проведении профилактических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности имущества.

Если кража все-таки произошла, необходимо незамедлительно уведомить об этом органы внутренних дел. И до приезда следственно-оперативной группы полиции постараться сохранить все следы на месте происшествия: не заходить в помещение, где произошла кража, не трогать вещи, находящиеся не на своих местах.

Теги: #кража #умвд россии по псковской области #дача
Источник: Псковская Лента Новостей
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