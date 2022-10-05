Общество

Мобилизованных мужчин проводили жители Опочки

Очередная группа мобилизованных жителей Опочки, призванных в Вооруженные силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, отправилась для восстановления навыков боевой подготовки и дальнейшего выполнения поставленных перед ними задач 10 октября, сообщает районная газета «Красный маяк».

Фото: Красный маяк

Возле военного комиссариата Опочецкого, Красногородского и Себежского районов собрались родные и близкие, друзья и простые жители района, чтобы проводитьмобилизованных. Напутственные слова прозвучали от главы района Юрия Ильина. Также им были вручены вещевые и продуктовые наборы, собранные неравнодушными земляками.

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Напомним, что 6 октября состоялась отправка псковичей, призванных в рамках мобилизации. Перед собравшимися выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.