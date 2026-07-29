Птицы над головой, крысы под ногами: насколько это опасно?

Чайки, вороны, голуби и крысы давно стали привычными соседями псковичей, однако время от времени это соседство вызывает вопросы. Двадцать с лишним лет назад эта тема использовалась в политических целях в борьбе областной власти с городским руководством. В 2010-е годы город пытался бороться с птицами в парках – там устанавливали отпугиватели. Однако заметных результатов это не принесло. До сих пор, проходя по Детскому парку, горожанам приходится держать ухо востро и порой ускорять шаг, чтобы не оказаться испачканными пометом. Чаек нередко можно застать за растаскиванием мусора из контейнеров, а иногда и за поеданием других птиц. Практически каждый год жители того или иного дома жалуются на настоящие нашествия крыс – в ожидании помощи специалистов люди не спят ночами и даже убивают животных самостоятельно. Но действительно ли городские птицы и крысы представляют опасность для людей, и нужно ли бороться с их численностью? Или ситуация выглядит более пугающей, чем есть на самом деле?
Фото сгенерировано нейросетью
Оценить, действительно ли Псков столкнулся с чрезмерным количеством птиц и грызунов, не так просто. Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области сообщило, что мониторинг численности этих видов животных не проводит из-за недостаточного объема субвенций из федерального бюджета.
Зоолог Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Ольга Воробьева подтвердила, что оценить количество действительно трудно, потому что птиц и крыс в городе никто не подсчитывал. Однако она отметила, что, если судить визуально, то голуби, чайки и вороны находятся в стадии многочисленной популяции. Крыс в Пскове тоже достаточно, но, по ее мнению, их численность находится на эпидемиологически безопасном уровне. «Они не представляют такой уж сильной, критичной угрозы. Если соблюдать общие рекомендации и правила, то связанных с этими животными неприятностей можно избежать», – пояснила Ольга Воробьева.
Депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов, у которого в прошлом был свой бизнес по борьбе с грызунами в Пскове, считает, что проблема крыс и птиц до сих пор актуальна для города. «Я еще два-три года назад говорил, что крыс развелось очень много. С закрытием свалки, конечно, поменьше стало. Но все равно самая большая проблема сейчас – это Завеличье, там люди жалуются, что крысы ходят даже вдоль домов, в подвалах», – рассказывает он. По его словам, закрытие мусорного полигона за «Лентой» положительно сказалось и на количестве птиц. Их стало меньше, но, например, чаек, которые громко кричат и разносят мусор, в городе все равно очень много.
Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области подтвердило мнение Сергея Гаврилова о том, что после закрытия городская свалка перестала быть источником распространения крыс и птиц. «Расположенный за гипермаркетом “Лента” полигон твердых бытовых отходов закрыт, рекультивирован, исключен из объектов негативного воздействия на окружающую среду и не влияет на динамику численности объектов животного мира», – пояснили в ведомстве.
Скрытая угроза
Однако, несмотря на то, что ситуация с городскими птицами и крысами в Пскове не является критичной, горожане все равно регулярно сталкиваются с ними. У многих они вызывают тревогу – и не без оснований. Эти животные переносят инфекции и паразитов, к тому же могут навредить человеку физически. О том, чем именно грызуны и птицы опасны для людей, нашему изданию рассказала Ольга Воробьева.
По словам зоолога, голуби являются переносчиками множества возбудителей разных болезней, из которых около 10 зоонозов – инфекций, общих для животных и человека. Среди них орнитоз, сальмонеллез, токсоплазмоз, туляремия, псевдотуберкулез. Заражение происходит при контакте с пометом, пухом и при вдыхании пыли с высохшими частицами испражнений. То есть заразиться можно даже во время прогулки по улице, просто вдохнув поднятую ветром пыль. Если у человека ослабленный иммунитет, то вероятность подхватить любую из вышеперечисленных инфекций сильно увеличивается. Также голуби переносят клещей, блох и клопов, которые могут перебираться на человека. Кроме того, у предрасположенных людей перья и пух этих птиц провоцируют аллергические реакции.
В отличие от голубей, которые нечасто вредят человеку физически, чайки время от времени атакуют людей. Если птица чувствует опасность, то, чтобы защитить себя, гнездо и птенцов, может напасть – у некоторых после этого даже остаются рваные раны лица и рук. Кроме того, чайки являются переносчиками сальмонеллеза, кишечной палочки, стафилококка, стрептококка, вирусов гриппа птиц, ротавирусов. Заражение происходит при контакте с загрязненной водой, пищей, через помет. Также чайки нередко являются носителями паразитов: гельминтов, кокцидий, клещей и блох.
Вороны тоже порой представляют опасность для человека – они могут переносить орнитоз. Заражение происходит при прямом контакте с больной птицей или воздушно-капельным путем, когда высохшие фекалии разносятся ветром. Вороны также часто контактируют с трупами животных и других птиц, поэтому через их клюв и когти можно занести разнообразную патогенную флору, которая вызывает воспаление.
Что же касается крыс, то они являются резервуаром и переносчиком различных возбудителей заболеваний. Укус больного животного – это прямой путь передачи. Укушенный крысой человек может заразиться столбняком или даже бешенством. Как и в случае с птицами, опасность представляют контакты с выделениями. Бактерии и вирусы выделяются с мочой, фекалиями, слюной, попадают на продукты, воду, посуду, овощи. Можно заразиться и через пыль при уборке помещений, где были крысы, а также через промежуточных переносчиков: блохи и клещи передают инфекции от грызунов. Среди заболеваний, которые переносят крысы, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия, иерсиниоз, псевдотуберкулез.
Большое количество крыс может иметь и менее очевидные последствия. «Крысы у нас грызут все подряд, как говорится. И провода, и кабели, и цемент. Потому что резцы у них растут всю жизнь. Поэтому перегрызенные провода могут даже приводить к короткому замыканию», – делится Ольга Воробьева.
Не кормить и не трогать
Как же обезопасить себя от всех этих заболеваний? Правила довольно простые.
Фото сгенерировано нейросетью
В случае с крысами большая часть рекомендаций также довольно очевидна. Нельзя употреблять продукты, поврежденные грызунами. Хранить еду стоит в герметичной таре. При уборке помещений, где долго не было людей, например, дачных домов, желательно надевать маски и перчатки. А после взаимодействия с вещами и поверхностями, которых могли касаться крысы, нужно тщательно мыть руки. Если соблюдать все эти правила, вероятность заразиться значительно уменьшается.
Зависит от каждого
А что можно предпринять, чтобы этих животных в городе было не слишком много? Эксперты назвали сразу несколько способов профилактики, причем некоторые из них были не самые очевидные.
«Крысы заводятся там, где есть большое количество еды. Склады, подвалы с запасами, магазины, заведения общепита – такие места, где есть пропитание и минимальное укрытие. Профилактика – это содержание помещений в чистоте и недопускание захламления. Также необходимо проверять здания на герметичность. Заделывать щели, дыры. Крыса может пролезть в щель даже в сантиметр – у нее такие морфологические особенности. Поэтому важно следить за санитарно-техническим состоянием здания», – подчеркивает Ольга Воробьева.
И она, и Сергей Гаврилов отметили важность регулярных мероприятий по выведению крыс – дератизации. По словам депутата, полностью вывести крыс невозможно, можно лишь уменьшить их поголовье. Связано это с тем, что эти грызуны быстро и легко перемещаются из одного помещения в другое. Кроме того, в теплое время года они часто живут на улице и в полях, а с приходом холодов возвращаются в жилые дома. Именно поэтому один раз вывести крыс недостаточно – дератизации должны быть периодическими.
Фото сгенерировано нейросетью
Что же касается птиц, то их выведением в городе не занимаются – в таких радикальных мерах нет нужды. А отпугиватели, которые несколько лет назад еще работали в Детском парке, попросту неэффективны – так считают оба эксперта. Такой метод действует лишь первое время, при этом птицы просто мигрируют в другую часть города, где отпугивателей нет. Но со временем они привыкают к звукам и возвращаются на прежнее место.
Однако это не значит, что повлиять на популяцию голубей, чаек и ворон в городе невозможно. По мнению Ольги Воробьевой, главный метод борьбы должен инициировать не город, а каждый из нас.
Ольга Воробьева рекомендует выбрасывать остатки продуктов в герметичных упаковках, чтобы запах еды не распространялся, а также обязательно закрывать крышки контейнеров. Так птицы не смогут попасть внутрь и разбросать мусор.
Полностью избавиться от чаек, голубей, ворон и крыс невозможно – они давно стали частью городской среды. Однако специалисты сходятся во мнении: если соблюдать санитарные правила, регулярно проводить профилактические мероприятия и не создавать животным легкий доступ к пище, их соседство с человеком не станет серьезной угрозой.
Елизавета Левадная