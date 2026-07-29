Птицы над головой, крысы под ногами: насколько это опасно?

Чайки, вороны, голуби и крысы давно стали привычными соседями псковичей, однако время от времени это соседство вызывает вопросы. Двадцать с лишним лет назад эта тема использовалась в политических целях в борьбе областной власти с городским руководством. В 2010-е годы город пытался бороться с птицами в парках – там устанавливали отпугиватели. Однако заметных результатов это не принесло. До сих пор, проходя по Детскому парку, горожанам приходится держать ухо востро и порой ускорять шаг, чтобы не оказаться испачканными пометом. Чаек нередко можно застать за растаскиванием мусора из контейнеров, а иногда и за поеданием других птиц. Практически каждый год жители того или иного дома жалуются на настоящие нашествия крыс – в ожидании помощи специалистов люди не спят ночами и даже убивают животных самостоятельно. Но действительно ли городские птицы и крысы представляют опасность для людей, и нужно ли бороться с их численностью? Или ситуация выглядит более пугающей, чем есть на самом деле?

Фото сгенерировано нейросетью

Оценить, действительно ли Псков столкнулся с чрезмерным количеством птиц и грызунов, не так просто. Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области сообщило, что мониторинг численности этих видов животных не проводит из-за недостаточного объема субвенций из федерального бюджета.

Зоолог Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Ольга Воробьева подтвердила, что оценить количество действительно трудно, потому что птиц и крыс в городе никто не подсчитывал. Однако она отметила, что, если судить визуально, то голуби, чайки и вороны находятся в стадии многочисленной популяции. Крыс в Пскове тоже достаточно, но, по ее мнению, их численность находится на эпидемиологически безопасном уровне. «Они не представляют такой уж сильной, критичной угрозы. Если соблюдать общие рекомендации и правила, то связанных с этими животными неприятностей можно избежать», – пояснила Ольга Воробьева.

Депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов, у которого в прошлом был свой бизнес по борьбе с грызунами в Пскове, считает, что проблема крыс и птиц до сих пор актуальна для города. «Я еще два-три года назад говорил, что крыс развелось очень много. С закрытием свалки, конечно, поменьше стало. Но все равно самая большая проблема сейчас – это Завеличье, там люди жалуются, что крысы ходят даже вдоль домов, в подвалах», – рассказывает он. По его словам, закрытие мусорного полигона за «Лентой» положительно сказалось и на количестве птиц. Их стало меньше, но, например, чаек, которые громко кричат и разносят мусор, в городе все равно очень много.

Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области подтвердило мнение Сергея Гаврилова о том, что после закрытия городская свалка перестала быть источником распространения крыс и птиц. «Расположенный за гипермаркетом “Лента” полигон твердых бытовых отходов закрыт, рекультивирован, исключен из объектов негативного воздействия на окружающую среду и не влияет на динамику численности объектов животного мира», – пояснили в ведомстве.

Скрытая угроза

Однако, несмотря на то, что ситуация с городскими птицами и крысами в Пскове не является критичной, горожане все равно регулярно сталкиваются с ними. У многих они вызывают тревогу – и не без оснований. Эти животные переносят инфекции и паразитов, к тому же могут навредить человеку физически. О том, чем именно грызуны и птицы опасны для людей, нашему изданию рассказала Ольга Воробьева.

По словам зоолога, голуби являются переносчиками множества возбудителей разных болезней, из которых около 10 зоонозов – инфекций, общих для животных и человека. Среди них орнитоз, сальмонеллез, токсоплазмоз, туляремия, псевдотуберкулез. Заражение происходит при контакте с пометом, пухом и при вдыхании пыли с высохшими частицами испражнений. То есть заразиться можно даже во время прогулки по улице, просто вдохнув поднятую ветром пыль. Если у человека ослабленный иммунитет, то вероятность подхватить любую из вышеперечисленных инфекций сильно увеличивается. Также голуби переносят клещей, блох и клопов, которые могут перебираться на человека. Кроме того, у предрасположенных людей перья и пух этих птиц провоцируют аллергические реакции.

В отличие от голубей, которые нечасто вредят человеку физически, чайки время от времени атакуют людей. Если птица чувствует опасность, то, чтобы защитить себя, гнездо и птенцов, может напасть – у некоторых после этого даже остаются рваные раны лица и рук. Кроме того, чайки являются переносчиками сальмонеллеза, кишечной палочки, стафилококка, стрептококка, вирусов гриппа птиц, ротавирусов. Заражение происходит при контакте с загрязненной водой, пищей, через помет. Также чайки нередко являются носителями паразитов: гельминтов, кокцидий, клещей и блох.

Вороны тоже порой представляют опасность для человека – они могут переносить орнитоз. Заражение происходит при прямом контакте с больной птицей или воздушно-капельным путем, когда высохшие фекалии разносятся ветром. Вороны также часто контактируют с трупами животных и других птиц, поэтому через их клюв и когти можно занести разнообразную патогенную флору, которая вызывает воспаление.

Что же касается крыс, то они являются резервуаром и переносчиком различных возбудителей заболеваний. Укус больного животного – это прямой путь передачи. Укушенный крысой человек может заразиться столбняком или даже бешенством. Как и в случае с птицами, опасность представляют контакты с выделениями. Бактерии и вирусы выделяются с мочой, фекалиями, слюной, попадают на продукты, воду, посуду, овощи. Можно заразиться и через пыль при уборке помещений, где были крысы, а также через промежуточных переносчиков: блохи и клещи передают инфекции от грызунов. Среди заболеваний, которые переносят крысы, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия, иерсиниоз, псевдотуберкулез.

Большое количество крыс может иметь и менее очевидные последствия. «Крысы у нас грызут все подряд, как говорится. И провода, и кабели, и цемент. Потому что резцы у них растут всю жизнь. Поэтому перегрызенные провода могут даже приводить к короткому замыканию», – делится Ольга Воробьева.

Не кормить и не трогать

Как же обезопасить себя от всех этих заболеваний? Правила довольно простые.

«Не рекомендуется кормить птиц с рук – это приучает их к человеку и повышает риск передачи инфекции. Избегать близкого контакта с птицами, особенно с теми, которые выглядят вялыми, с взъерошенными перьями, со слезящимися глазами. Не подбирать перья птиц с земли. Соблюдать гигиену, тщательно мыть руки после контакта с птицами или местами их скопления. Тщательно убирать помет во дворе, если у вас есть личный участок. Что же касается нападений птиц, обращаю внимание, что сами по себе, без причины, они не агрессивны. Чаще всего конфликт возникает, если птица чувствует угрозу для себя или для своего потомства», – подчеркивает Ольга Воробьева.

Фото сгенерировано нейросетью

В случае с крысами большая часть рекомендаций также довольно очевидна. Нельзя употреблять продукты, поврежденные грызунами. Хранить еду стоит в герметичной таре. При уборке помещений, где долго не было людей, например, дачных домов, желательно надевать маски и перчатки. А после взаимодействия с вещами и поверхностями, которых могли касаться крысы, нужно тщательно мыть руки. Если соблюдать все эти правила, вероятность заразиться значительно уменьшается.

Зависит от каждого

А что можно предпринять, чтобы этих животных в городе было не слишком много? Эксперты назвали сразу несколько способов профилактики, причем некоторые из них были не самые очевидные.

«Крысы заводятся там, где есть большое количество еды. Склады, подвалы с запасами, магазины, заведения общепита – такие места, где есть пропитание и минимальное укрытие. Профилактика – это содержание помещений в чистоте и недопускание захламления. Также необходимо проверять здания на герметичность. Заделывать щели, дыры. Крыса может пролезть в щель даже в сантиметр – у нее такие морфологические особенности. Поэтому важно следить за санитарно-техническим состоянием здания», – подчеркивает Ольга Воробьева.

И она, и Сергей Гаврилов отметили важность регулярных мероприятий по выведению крыс – дератизации. По словам депутата, полностью вывести крыс невозможно, можно лишь уменьшить их поголовье. Связано это с тем, что эти грызуны быстро и легко перемещаются из одного помещения в другое. Кроме того, в теплое время года они часто живут на улице и в полях, а с приходом холодов возвращаются в жилые дома. Именно поэтому один раз вывести крыс недостаточно – дератизации должны быть периодическими.

«Эта работа ведется, но она недостаточная. Я думаю, что тут надо администрации все-таки с управляющими компаниями больше работать, которые отвечают за это. Тем более что население за это платит, а управляющие компании должны просто выполнять, контролировать, взаимодействовать с теми организациями, которые это все делают. Вот и все. Тут главное – контроль. Если все мы будем как бы делать свое дело хорошо, честно, принципиально, то и крыс будет меньше», – уверен депутат.

Фото сгенерировано нейросетью

Что же касается птиц, то их выведением в городе не занимаются – в таких радикальных мерах нет нужды. А отпугиватели, которые несколько лет назад еще работали в Детском парке, попросту неэффективны – так считают оба эксперта. Такой метод действует лишь первое время, при этом птицы просто мигрируют в другую часть города, где отпугивателей нет. Но со временем они привыкают к звукам и возвращаются на прежнее место.

Однако это не значит, что повлиять на популяцию голубей, чаек и ворон в городе невозможно. По мнению Ольги Воробьевой, главный метод борьбы должен инициировать не город, а каждый из нас.

«Контейнерные площадки регулярно убирают. Но люди у нас склонны выбрасывать туда остатки продуктов: и хлеб батонами, и мясные, и колбасные изделия. Это привлекает грызунов и птиц, дает им старт к размножению. Поэтому нужно начать с того, что каждый должен осознать свою значимость. Это от каждого человека зависит. Нельзя выбрасывать пищевые отходы в открытые места, нужно предотвратить доступ к источнику питания любыми способами. Это касается любых птиц и крыс. Нет питания – нет стимула к развитию. Это основная мера борьбы», – уверена зоолог.

Ольга Воробьева рекомендует выбрасывать остатки продуктов в герметичных упаковках, чтобы запах еды не распространялся, а также обязательно закрывать крышки контейнеров. Так птицы не смогут попасть внутрь и разбросать мусор.

Полностью избавиться от чаек, голубей, ворон и крыс невозможно – они давно стали частью городской среды. Однако специалисты сходятся во мнении: если соблюдать санитарные правила, регулярно проводить профилактические мероприятия и не создавать животным легкий доступ к пище, их соседство с человеком не станет серьезной угрозой.

Елизавета Левадная