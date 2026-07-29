Псковичам рассказали, как распознать первые признаки гепатита и защитить себя

Международный день борьбы с гепатитом отмечали 28 июля. Министерство здравоохранения Псковской области в честь этой даты рассказало, как распознать первые признаки гепатита и защитить себя.

Информационные карточки: министерство здравоохранения Псковской области

Гепатит — это воспаление печени, которое вызвано инфекционными и неинфекционными факторами. Одной из наиболее частых причин являются вирусные инфекции. Выделяют пять основных вирусов гепатита, которые обозначают латинскими буквами А, В, С, D и Е.

Вирусы гепатита как у детей, так и у взрослых в большинстве случаев могут долгое время протекать бессимптомно или с маловыраженными признаками, по которым трудно заподозрить воспаление. При этом острая форма может переходить в хроническую, годами разрушая печень без явных признаков болезни. Именно поэтому важно проходить диспансеризацию и профосмотры, чтобы вовремя выявить заболевание и начать лечение. В 2025 году более 15 миллионов граждан прошли обследование на хронический вирусный гепатит С.

Как распознать первые признаки гепатита и защитить себя – смотрите в карточках Минздрава.

Общая многолетняя тенденция по острым вирусным гепатитам – снижение заболеваемости. В 2025 году зарегистрировано почти на 30% меньше случаев, чем в 2024 году.