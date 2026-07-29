 
Общество

Чат-бота для поиска и связи со службами запустили в Пскове

0

Чат-бота @rkn_ministry_bot, который помогает оперативно находить информацию и связываться со службами, запустило министерство регионального контроля и надзора в мессенджере Мах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в Мах. 

Бот может помочь найти домовой чат. Для этого нужно ввести адрес дома, и бот покажет ссылку. Если чат еще не создан, придет подсказка, что делать. Также чат-бот может найти управляющую организацию по адресу или по названию, покажет ее контакты, ИНН и руководителя.

Бот может направить обращение в интернет-приемную правительства Псковской области, а также открыть каталог полезных ссылок: сайты администраций, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.  

Для того, чтобы начать работу, необходимо добавить бота в контакты и отправьте команду /start или нажмите кнопку «Начать».

«Присоединяйтесь, друзья! Делитесь с соседями!» — призвал Михаил Ведерников.

Сервис внедряют в рамках большого президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026