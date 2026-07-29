Чат-бота для поиска и связи со службами запустили в Пскове

Чат-бота @rkn_ministry_bot, который помогает оперативно находить информацию и связываться со службами, запустило министерство регионального контроля и надзора в мессенджере Мах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в Мах.

Бот может помочь найти домовой чат. Для этого нужно ввести адрес дома, и бот покажет ссылку. Если чат еще не создан, придет подсказка, что делать. Также чат-бот может найти управляющую организацию по адресу или по названию, покажет ее контакты, ИНН и руководителя.

Бот может направить обращение в интернет-приемную правительства Псковской области, а также открыть каталог полезных ссылок: сайты администраций, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.

Для того, чтобы начать работу, необходимо добавить бота в контакты и отправьте команду /start или нажмите кнопку «Начать».

«Присоединяйтесь, друзья! Делитесь с соседями!» — призвал Михаил Ведерников.

Сервис внедряют в рамках большого президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация».