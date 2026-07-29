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Полиция проводит проверку после похищения надувного гуся «Ленинграда» в Пскове

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В Пскове полиция проводит проверку после пропажи надувного гуся на концерте «Ленинграда». Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Псковской области.

Скриншот с камеры видеонаблюдения

«В УМВД России по городу Пскову заявление зарегистрировано. Проводится проверка, устанавливаются все факты произошедшего», — сказал собеседник РИА Новости.

В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел после концерта коллектива на стадионе «Машиностроитель». Отмечается, что во время выступления надувной гусь находился на одной из трибун, однако позднее его унес неизвестный мужчина.

В одном из своих аккаунтов в соцсетях лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров обратился к похитителю с просьбой вернуть талисман, поскольку любил надувного гуся, «как своего кота». При этом лидер группы назвал вора «Паниковским» — персонажем романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», известным в качестве провинциального жулика, хвастающийся своими методами «охоты на гусей». 

Надувной гусь сопровождал группу «Ленинград» в гастрольных поездках на протяжении полутора лет.

Ранее сообщалось, что псковичи пиарятся на теме похищения гуся-талисмана. Не обходится без использования искусственного интеллекта. 

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