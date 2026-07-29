В РФ закроют доступ к покупке оборудования для телефонного мошенничества

В России во внесудебном порядке планируется блокировать интернет-страницы с объявлениями о продаже абонентских терминалов пропуска трафика, не прошедших процедуру подтверждения соответствия. Это следует из проекта поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который Минцифры разослало на межведомственное согласование. Документ входит в масштабный пакет законодательных мер по противодействию мошенничеству.

Под абонентскими терминалами пропуска трафика, о которых говорится в законопроекте, подразумеваются так называемые сим-боксы — устройства, используемые мошенниками для массовых обзвонов потенциальных жертв, сообщил источник, знакомый с работой нескольких профильных ведомств.

«Масштаб нелегальных продаж огромен. Достаточно открыть теневые форумы или отдельные Telegram-каналы, где такие устройства предлагают не как средство мошенничества, а под видом легального оборудования для "оптимизации звонков" или "экономии на корпоративной связи"», — рассказал основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

Сим-боксы стали одним из ключевых элементов инфраструктуры массовых мошеннических обзвонов, отметил эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. По его мнению, оперативная блокировка объявлений позволит ограничить доступ к несертифицированному оборудованию еще до того, как оно окажется у злоумышленников.

В поставках нелегальных сим-боксов для мошеннических call-центров прослеживается украинский след, показало проведенное «Известиями» расследование. Выяснилось, что подавляющее большинство таких звонков, поступающих россиянам, производится с помощью оборудования и программного обеспечения, создаваемого украинской компанией Global Mind Associated и связанными с ней фирмами в Китае, Гонконге и Польше. Global Mind Associated и ее партнер GoAntiFraud ведут активную деятельность по снабжению мошенников спецпрограммами GoIP и в других регионах мира.