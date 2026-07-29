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Псковская область вошла в число пилотных регионов для внедрения нового механизма подключения к Сети на селе 

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Псковская область вошла в число четырех пилотных регионов для внедрения нового механизма подключения к высокоскоростному Интернету в сельской местности. Об этом губернатор Михаил Ведерников проинформировал в мессенджере МАХ.

За счет средств «Ростелекома» к «оптике» будут подключены 30 населенных пунктов, где проживает от 100 до 1000 человек и уже присутствует инфраструктура, построенная с привлечением федеральных средств, в том числе президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Для участия в пилотном проекте важно, чтобы не менее 30% домохозяйств были готовы к подключению.

Еще одно условие — оплата единовременного инсталляционного платежа, который включает абонентскую плату за 2 года пользования Интернетом.

«При формировании списка мы обязательно учтем все коллективные заявки и обращения, которые поступали ранее», - отметил глава региона.
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