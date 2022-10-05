Туман с видимостью до 500 метров опустился на Псковскую область

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается местами по Псковской области в ближайшие 2 часа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
«Возможно увеличение ДТП на дорогах», - предупредили в ведомстве.
Рекомендации для населения при тумане:
«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», - отметили в МЧС.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.