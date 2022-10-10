Общество

Ушел из жизни псковский поэт Андрей Виноградов

Ушел из жизни псковский поэт Андрей Виноградов, он умер 7 октября.

Как поцелуй, из уст в уста,

Из пепла воскресая снова,

Передаётся красота –

Высокая болезнь Словом.

И я из тех, кто пригубил

Глоток небесного причастья.

…И бесконечно долго пил

Своё серебряное счастье…

Андрей всегда считал себя, прежде всего, поэтом. Был глубоко верующим человеком, а в обычной жизни был заботливым сыном для своих родителей, хорошим мужем и отцом, преданным другом. Работал журналистом, был талантливым фотохудожником, профи в рекламе. После службы в ВМФ и окончания факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета долгое время работал в различных СМИ Пскова – на радио и в газетах.

Одновременно участвовал в разработке и реализации многих творческих проектов, связанных с продвижением Пскова на туристическом рынке России и мира.

Первым из проектов был цифровой альбом к 1100-летию Пскова – 1100 фотографий в формате слайд-шоу. В последующем Андрей подготовил три полноценных фильма о Пскове, издал много путеводителей и фотоальбомов. «Псков и его знаменитые пригороды», «Псковские сокровища», «Чудеса земли Псковской», «Я люблю Псков», «Святыни земли Псковской» - эти названия известны многим псковичам и жителям страны.

Но стихи для Андрея являлись главным смыслом жизни. Самым первым был сборник «Солнечный день». Затем появилась книга «Серебряное счастье», а в последующем – цикл из 12 книг «Золоте сечение».

Сердце Андрея остановилось 7 октября, но с нами осталось его творческое наследие, его гениальные стихи, а на сайте можно услышать голос Андрея.

Для всех, кто знал и любил Андрея: отпевание пройдёт во вторник, 11 октября, в 11.00 в храме Анастасии Римлянки (Детский парк). Похороны состоятся в деревне Выбуты, на родине святой княгини Ольги.

Если у вас есть возможность помочь со сбором средств на помощь родителям, пережившим блокаду Ленинграда, и на создание хорошего памятника для Андрея в Выбутах, семья будет вам очень благодарна. Перевести можно по номеру телефона +79602277722, привязанному к карте СБ. При необходимости всегда можно обратиться по этому телефону к самому близкому другу Андрея – Алексею.

Родственники и близкие Андрея Виноградова