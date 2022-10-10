Общество

Еще 113 пациентов в Псковской области выздоровели от COVID-19

81 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 254 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Выздоровели за сутки в Псковской области 113 пациентов, всего – 121 319. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 922 человека (+1).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: