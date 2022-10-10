Еще 113 пациентов в Псковской области выздоровели от COVID-19

81 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 254 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Выздоровели за сутки в Псковской области 113 пациентов, всего – 121 319. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 922 человека (+1).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков - 40561/48
- Великие Луки - 18146/3
- Бежаницкий район - 1585/0
- Великолукский район - 2841/1
- Гдовский район - 2225/9
- Дедовичский район - 3058/0
- Дновский район - 998/0
- Красногородский район - 1118/0
- Куньинский район - 1047/0
- Локнянский район - 1196/2
- Невельский район - 5592/1
- Новоржевский район - 1338/1
- Новосокольнический район - 3291/0
- Опочецкий район - 3804/5
- Островский район - 6060/2
- Палкинский район - 1254/0
- Печорский район - 2920/0
- Плюсский район - 1947/0
- Порховский район - 4507/1
- Псковский район - 9652/0
- Пустошкинский район - 1561/0
- Пушкиногорский район - 1769/1
- Пыталовский район - 1914/6
- Себежский район - 2980/1
- Стругокрасненский район - 2099/0
- Усвятский район - 745/0
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