Общество

Росстат больше не будет публиковать оперативные данные о смертности от коронавируса

Росстат прекратит публикацию данных о количестве умерших от COVID-19. Решение принято на фоне снижения смертности среди заразившихся коронавирусной инфекцией, передает «Коммерсант».

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции. Информация о числе умерших в 2022 году с указанием причин смертности будет опубликована в июне 2023 года в соответствии с федеральным планом статистических работ»,— сообщили в пресс-службе Росстата.

Как сообщает ведомство, смертность от коронавируса в июле 2022 года снизилась на 81,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, в июле — на 93,6%. Отмечается, что в августе смертность от COVID-19 снизилась более чем на 90%. Также к августу уменьшилось количество смертей от коронавирусной инфекции по сравнению с числом умерших от других болезней.

По данным Росстата, в 2021 году доля умерших от COVID-19 составила 465,5 тыс. человек, то есть 19,1% общего числа смертей (2,4 млн человек).