Директор великолукского лицея о «шведском столе» в отремонтированной школе

«Шведский стол» в столовой, душевые при спортивном зале и пластиковые окна взамен деревянных. Не видевший ремонта половину века Великолукский педагогический лицей пережил настоящий ренессанс этим летом. О том, что дала лицею программа модернизации школьных систем образования и как отреагировали на изменения школьники, Псковская Лента Новостей побеседовала с директором лицея Викторией Романовой.
Педагогический лицей обучает великолучан на протяжении уже 86 лет. При этом капитального ремонта заведение не видело еще с 1972 года, рассказала Виктория Романова.
А ведь, между тем, прошло полвека. Старые деревянные окна уже не сохраняли достаточно тепла, а в спортзал на протяжении трех лет школьников не пускали вовсе – из соображений безопасности.
И вот, в 2022 году лицей получил 42 миллиона рублей на проведение капитального ремонта в рамках программы модернизации школьных систем образования. Почти всю сумму направили на полную реконструкцию спортзала. Ремонтировали вплоть до фундамента!
Изменения «на лицо» можно увидеть и на фасаде школы. Так, здесь повсюду установили пластиковые окна (а ведь местами еще были деревянные), отштукатурили стены и заделали трещины.
Конечно, особой гордостью лицея стала столовая. Здесь благодаря программе модернизации появилось новое оборудование и, пожалуй, главное достижение инженерной мысли для кормления школьников – раздаточная линия.
Да, теперь ученики лицея могут самостоятельно выбирать, чем пообедать, а не действовать по старому и знакомому всем принципу: «Что положено, то и ешьте».
Примером для педагогического лицея стала великолукская школа №6, где система раздачи успешно работала еще раньше.
Действительно, возможность самостоятельно выбирать пищу благоприятно отражается на аппетите ребенка. Когда перед тобой три варианта гарнира, горячих блюд и напитков, а не тарелка с остывшими макаронами, в столовую действительно хочется идти!
И, как оказалось, не только ученики, но и родители в педагогическом лицее оценили новую систему.
«Родители очень благодарят, говорят, что детям это очень понравилось, и они наконец-то стали есть. Мы боялись запускать эту систему из-за страха, что самые младшие не справятся с подносами, но и с этим проблем нет. И даже взрослые говорят: "А можно и нам попробовать?"», – отметила руководитель лицея.
Кстати, родительский комитет уже успел прийти в столовую, осмотреть новое устройство и даже попробовать предназначенную для детей пищу. Обновленная столовая определенно заслужила оценку «пять».
Единственные, кому приходится несладко во всей этой обновленной системе – повара. Если раньше три повара справлялись с одним меню для всех, то теперь им нужно готовить три разных. И так каждый день!
Недостаток рабочих (а главное – умелых) рук теперь может заменить обновленная техника. При организации ремонта руководство лицея смогло сэкономить полмиллиона рублей, и всю эту сумму направили на покупку дополнительного оборудования на кухню.
Овощерезки, новые печи и жарочные поверхности, плиты, холодильники и посудомойки – в скором времени пищеблок полностью укомплектуют новым оборудованием, и уж тогда повара точно смогут вздохнуть с облегчением.
Программа модернизации школьных систем образования открыла второе дыхание лицеям и школам Псковской области, которые не видели ремонта десятилетиями. И это правильно – создавать максимально комфортные условия для воспитания юных жителей Псковской области, уверены педагоги и директора школ. Ведь, как известно, не стены учат детей, но именно комфортная окружающая обстановка позволяют и детям, и педагогам продуктивно и с удовольствием работать ежедневно.
Екатерина Мазепина