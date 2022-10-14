Общество

Директор великолукского лицея о «шведском столе» в отремонтированной школе

«Шведский стол» в столовой, душевые при спортивном зале и пластиковые окна взамен деревянных. Не видевший ремонта половину века Великолукский педагогический лицей пережил настоящий ренессанс этим летом. О том, что дала лицею программа модернизации школьных систем образования и как отреагировали на изменения школьники, Псковская Лента Новостей побеседовала с директором лицея Викторией Романовой.

Педагогический лицей обучает великолучан на протяжении уже 86 лет. При этом капитального ремонта заведение не видело еще с 1972 года, рассказала Виктория Романова.

А ведь, между тем, прошло полвека. Старые деревянные окна уже не сохраняли достаточно тепла, а в спортзал на протяжении трех лет школьников не пускали вовсе – из соображений безопасности.

«Спортивный зал был в аварийном состоянии. В нем нельзя было заниматься, и он был закрыт для детей. В хорошую погоду школьники ходили на улицу, а на время холодных сезонов мы заключали договоры с железнодорожным техникумом и спортивной школой "Экспресс". Это было очень неудобно, в том числе потому, что ребятам приходилось переходить через дорогу», – пояснила директор педагогического лицея.

И вот, в 2022 году лицей получил 42 миллиона рублей на проведение капитального ремонта в рамках программы модернизации школьных систем образования. Почти всю сумму направили на полную реконструкцию спортзала. Ремонтировали вплоть до фундамента!

«Теперь здесь новое напольное покрытие, новые раздевалки со шкафчиками, новые душевые. Удалось закупить много инвентаря – баскетбольные сетки, козлы, маты, мячи... Даже скакалки, и те новые! Обновили и шкафы для хранения всего этого», – добавила Виктория Романова.

Изменения «на лицо» можно увидеть и на фасаде школы. Так, здесь повсюду установили пластиковые окна (а ведь местами еще были деревянные), отштукатурили стены и заделали трещины.

«Хочу отметить, что нам очень повезло с подрядчиком. Рабочие сейчас буквально доделывают последние штрихи. Мы очень благодарны СМУ-44, ведь его сотрудники и руководство оперативно решали любые возникающие вопросы. И если в процессе работы нам что-то не нравилось, и мы просили доделать или переделать – все исправлялось сразу же!» – рассказала директор школы.

Конечно, особой гордостью лицея стала столовая. Здесь благодаря программе модернизации появилось новое оборудование и, пожалуй, главное достижение инженерной мысли для кормления школьников – раздаточная линия.

Да, теперь ученики лицея могут самостоятельно выбирать, чем пообедать, а не действовать по старому и знакомому всем принципу: «Что положено, то и ешьте».

Примером для педагогического лицея стала великолукская школа №6, где система раздачи успешно работала еще раньше.

«Они нам все хвалили-хвалили эту систему. И мы решили, что у нас есть возможности благодаря в рамках капремонта сделать такую же. На принятие решения повлияло еще и то, что столовая давала много отходов – дети просто не съедали свои порции, им не нравилось. Сейчас же отходов практически нет», – пояснила Виктория Романова.

Действительно, возможность самостоятельно выбирать пищу благоприятно отражается на аппетите ребенка. Когда перед тобой три варианта гарнира, горячих блюд и напитков, а не тарелка с остывшими макаронами, в столовую действительно хочется идти!

И, как оказалось, не только ученики, но и родители в педагогическом лицее оценили новую систему.

«Родители очень благодарят, говорят, что детям это очень понравилось, и они наконец-то стали есть. Мы боялись запускать эту систему из-за страха, что самые младшие не справятся с подносами, но и с этим проблем нет. И даже взрослые говорят: "А можно и нам попробовать?"», – отметила руководитель лицея.

Кстати, родительский комитет уже успел прийти в столовую, осмотреть новое устройство и даже попробовать предназначенную для детей пищу. Обновленная столовая определенно заслужила оценку «пять».

Единственные, кому приходится несладко во всей этой обновленной системе – повара. Если раньше три повара справлялись с одним меню для всех, то теперь им нужно готовить три разных. И так каждый день!

Недостаток рабочих (а главное – умелых) рук теперь может заменить обновленная техника. При организации ремонта руководство лицея смогло сэкономить полмиллиона рублей, и всю эту сумму направили на покупку дополнительного оборудования на кухню.

Овощерезки, новые печи и жарочные поверхности, плиты, холодильники и посудомойки – в скором времени пищеблок полностью укомплектуют новым оборудованием, и уж тогда повара точно смогут вздохнуть с облегчением.

Программа модернизации школьных систем образования открыла второе дыхание лицеям и школам Псковской области, которые не видели ремонта десятилетиями. И это правильно – создавать максимально комфортные условия для воспитания юных жителей Псковской области, уверены педагоги и директора школ. Ведь, как известно, не стены учат детей, но именно комфортная окружающая обстановка позволяют и детям, и педагогам продуктивно и с удовольствием работать ежедневно.



Екатерина Мазепина