Общество

Капитальный ремонт завершили в двух великолукских школах

В двух школах Великих Лук – педагогическом лицее и школе №17 – завершили ремонтные работы по программе капитального ремонта общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Фото: Николай Козловский

«Современные, комфортные условия, созданные для учеников школ, в которых максимально учтены потребности каждого, помогают им раскрыть свои способности и увлечься образовательным процессом», - подчеркнул глава города.

По словам Николая Козловского, благодаря участию города в федеральных целевых программах и национальных проектах, проводится планомерная модернизация сети общеобразовательных учреждений. Построен и оснащён согласно современным стандартам первый корпус школы №6 имени Героя Советского Союза Александра Попова на проспекте Гагарина,108. В рамках федерального проекта «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» национального проекта «Образование» капитально отремонтирован и полностью оснащен второй корпус школы №6 на проспекте Гагарина,128. Открыт современный инженерно-экономический лицей на улице Заслонова.

Он также отметил, что муниципальная сеть образовательных организаций полностью соответствует потребностям по числу мест с учетом открытого в 2020 году детского сада №7, благодаря которому в городе могут принимать детей в дошкольные учреждений в возрасте до одного года.

В 2021 году ввели в эксплуатацию три новых современных детских сада. Это: детский сад на 140 мест по адресу: улица Первомайская,23А; детский сад на 140 мест на улице Дружбы,43А; детский сад на улице Заслонова, 42А.

«Я считаю, что это важный итог системной, многолетней работы по повышению доступности дошкольного образования в нашем городе, в которую внёс значимый вклад каждый, кто участвовал в реализации этих проектов и каждый достоин признательности», - прокомментировал глава Великих Лук.