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Игорь Иванов: Сельское хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность страны

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Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Об этом Игорь Иванов пишет в своих социальных сетях.

«Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!» - пишет Игорь Иванов.

По его словам, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность — важнейшие отрасли, обеспечивающие продовольственную безопасность страны, устойчивое развитие регионов и благополучие людей. За каждым урожаем, каждым произведённым продуктом стоят ежедневный добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу.

«Особые слова благодарности — труженикам сельскохозяйственных предприятий, работникам перерабатывающей промышленности, специалистам и ветеранам отрасли Псковской области. Ваш труд заслуживает глубокого уважения и признания. Благодаря вашему мастерству, выдержке и самоотдаче сохраняются трудовые традиции, развивается производство и вносится весомый вклад в жизнь региона», - добавил председатель Псковского областного совета профсоюзов.

Профсоюзы высоко ценят трудовой вклад работников отрасли, последовательно отстаивают их права и интересы, выступают за достойные условия труда, справедливую оплату и социальные гарантии.

«В этот праздничный день желаю всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых профессиональных достижений и щедрых результатов труда. Пусть в каждом доме царят мир, достаток и согласие, а рядом всегда будут надёжные коллеги и близкие люди! С праздником!» - заключил Игорь Иванов.
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