Общество

Около 40 великолучан стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады

39 великолучан стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады по разным предметам в 2022 году. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении к гражданам.

«Высокие результаты демонстрируют наши школьники и в области инженерных практик, цифровых технологий. Великолукские команды неоднократно становились победителями командной олимпиады "Кубок Псковской области по программированию среди школьников"», - прокомментировал глава города.

Он добавил, что на протяжении многих лет образовательные учреждения города показывают высокие спортивные и творческие достижения как на региональном, так и на федеральном уровнях.

В целях развития творческой деятельности педагогических работников, роста профессионального мастерства, педагоги образовательных учреждений города Великие Луки принимают активное участие в профессиональных конкурсах. Более 20% педагогов участвуют в конкурсах федерального уровня, более 40% являются участниками региональных конкурсных испытаний, отметил Николай Козловский.

«В целом в муниципальном образовании города Великие Луки работают педагоги с высоким уровнем профессионализма, умеющие творчески мыслить и работать, использовать традиционные и инновационные педагогические технологии, что подтверждается постоянным повышением качества образования нашей молодёжи», - резюмировал глава Великих Лук.