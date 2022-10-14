Общество

Благовещенцы прочтут стихи Пушкина возле дуба из псковского Михайловского

В преддверии 19 октября — годовщины основания Императорского Царскосельского лицея, среди первых выпускников которого был Александр Пушкин, в Благовещенске решили провести праздник «Твой и мой Пушкин». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».



Дуб в Михайловском на рисунке псковича Петериса Скайсткалнса «Живущий в веках». Из фондов Пушкинского Заповедника.

По инициативе руководителя местного Народного музея имени А.В. Кириллова, кандидата исторических наук Елены Пастуховой в этом столь географически далеком от Пушкиногорья городе завтра, 15 октября, в полдень почитатели творчества первого русского поэта соберутся, чтобы прочесть вслух свои любимые стихи Александра Сергеевича. Запланирована и небольшая выставка книг с произведениями Пушкина из личных библиотек горожан.

В Пушкинском Заповеднике особо отметили, что эту акцию жители дальневосточного города намерены провести возле именного «пушкинского» дуба. По городской легенде, это дерево «родом» из псковского Михайловского: в Благовещенск его привёз художник, академик РАХ Владислав Афанасьев. В «Пушкинских чтениях» может принять участие любой желающий.