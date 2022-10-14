Общество

Творог с фекальными бактериями выявили в Псковской области

Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) выявили в твороге из козьего молока специалисты отдела микробиологии Псковской облветлаборатории в октябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская облветлаборатория

БГКП называются колиморфными и колиформными бактериями – это условно выделяемая по морфологическим и культуральным признакам группа бактерий семейства энтеробактерий, используемая санитарной микробиологией в качестве маркера фекальной контаминации, относятся к группе так называемых санитарно-показательных микроорганизмов.

Колиформы – собирательное название, оно объединяет в себе такие бактерии, как:

кишечная палочка;

клебсиеллы;

гафнии;

цитробактер;

энтеробактер.

Перечисленные колиформы являются своеобразными индикаторами, указывающими на возможное присутствие в пробе патогенных микроорганизмов.

«Выявление БГКП в пищевых продуктах свидетельствует об их фекальном загрязнении. БГКП могут попадать в продукты из воды, с оборудования, рук рабочего персонала и из других источников», - отметили специалисты.

Употребление пищевых продуктов загрязненных БГКП у людей вызывают желудочно-кишечные заболевания. Наихудший исход – это осложнение, гемолитико-уремический синдром (ГУС) с поражением почек (ГУС очень опасен для жизни).

«Не доверяйте на слово улыбчивым продавцам с рынков, что молочная продукция вкусная и свежая. Не стесняйтесь спросить, когда проводились исследования молочной продукции и их результаты. Не приобретайте пищевые продукты с машины или на несанкционированных торговых рынках. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!» - добавили специалисты.