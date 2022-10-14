Общество

ПсковГУ снова ищет подрядчика для завершения реконструкции студенческого кампуса

Псковский государственный университет снова заказал проведение работ по реконструкции незавершенного строительством объекта для размещения общежития по адресу: Псков, Ольгинская набережная, дом 7/1 (студенческий кампус). Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

В здании частично выполнили строительно-монтажные и отделочные работы, включая входные крыльца и террасы. Реконструкции подлежат внутренние помещения здания. Новых пристроек к зданию не планируется.

На участке землеотвода расположены также здания канализационно-насосной станции и трансформаторной подстанции. Работы по прокладке наружных сетей выполнены в полном объеме.

Контракт включает в себя установку дверей, санитарно-технического оборудования, прокладку сетей трубопроводов водоснабжения, организацию отопления, вентиляции и пожарной сигнализации, электромонтажные работы.

Комплекс работ необходимо завершить до 20 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта - 81 млн 616 тысяч 144 рубля.

Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 24 октября.

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Напомним, летом ПсковГУ уже заказывал работы по реконструкции студенческого кампуса. По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка на участие в закупке - от ООО «Стройсистема». Заявку признали соответствующей требованиям. На реконструкцию направляли 29 млн 37 тысяч 644 рубля. Контракт предусматривал завершение работ до 1 ноября 2022 года.

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Ввести в эксплуатацию кампус ПсковГУ планируют в первом квартале 2023 года.