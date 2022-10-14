Общество

День отца отмечают в России 16 октября

В России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный праздник – День отца, официально установленный указом президента РФ № 573 от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Дата его празднования – третье воскресенье октября, сообщает calend.ru.

До этого времени свой «официальный» день был только у российских мам, он отмечается в последнее воскресенье ноября, начиная с 1998 года. А вот День отца до 2021 года не имел официального статуса, хотя инициативы об учреждении такого праздника звучали не раз. К тому же в ряде российских регионов День отца отмечали на местном уровне уже несколько лет.

в Волгоградской области его праздновали 1 ноября, в Архангельской – в третье воскресенье ноября, в Вологодской – во второе воскресенье декабря, в Липецкой – в феврале. В рамках празднования проводились различные семейные фестивали, традиционные конкурсы «отцовского мастерства» и награждение отцов, которые достойно воспитывают детей. Так, в Липецкой области, в рамках празднования Дня отца вручается почётный знак «За верность отцовскому долгу» и денежная премия.

Такой шаг, по мнению законотворцев, способствует сохранению традиционных семейных ценностей и подчеркивает роль мужчин в воспитании детей. Привлечение внимания к теме отцовства – важный момент семейной политики, где полноценная семья – это папа, мама, дети.