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Общество

Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником специалистов пищевой промышленности

16.10.2022 11:52|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником специалистов пищевой промышленности. Поздравление опубликовано на сайте правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области 

Глава области отметил, что в регионе работает шесть крупных и более 100 малых и средних предприятий пищевой промышленности. По его словам, отрасль играет важную роль в социально-экономической жизни региона, развитии рыночных отношений, предприятий и малого бизнеса.

«Вы обеспечиваете людей вкусными и качественными продуктами, которые известны далеко за пределами области. Это подтверждают престижные награды, которые получают товары региона на российских выставках и ярмарках. Так, в прошлом году продукция Псковского городского молочного завода была отмечена в конкурсе "100 лучших товаров России", а продукция ООО "Племрепродуктор Назия" получила статус "Золотая сотня"», - прокомментировал Михаил Ведерников.

Он также добавил, что опыт работников, их профессионализм, неравнодушное и ответственное отношение к своему делу способствуют развитию пищевой промышленности, обеспечению продовольственной безопасности страны. Губернатор уверен, что и впредь специалисты будут радовать жителей региона продукцией, которая отвечает не только всем стандартам качествам, но и самым требовательным и изысканным вкусам потребителей.

«Желаю вам неиссякаемой энергии, достатка, процветания, новых возможностей для профессионального роста и всего самого доброго! Спасибо за ваш такой нужный и важный для людей труд», - поблагодарил губернатор.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #Псковская область #промышленность #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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