Общество

Александр Козловский рассказал об изменениях для абитуриентов и студентов

В этом учебном году вступит в силу ряд изменений для абитуриентов и студентов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.

С 18 октября в программах бакалавриата и специалитета число часов по истории увеличат до четырех зачетных единиц. Это 72 пары. Еще одно новшество — в 2023 году абитуриенты могут подавать заявления в пять вузов, выбрав до пяти специальностей в каждом. До этого они могли выбирать от 2 до 10 специальностей, их точное количество устанавливали сами вузы, пояснил депутат.

Также по новым правилам абитуриент сможет одновременно подать заявления и на бюджетные, и на платные места.