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Женский акцент: узбечка-огонь

Типичный узбек в представлении обывателя держит в руках мастерок или метлу. Если сложить русскую маму и папу-узбека-белоруса, получится дефицитный для Псковской области результат - медик. Новые знакомые часто принимают этот результат за татарку, а сама она уверенно называет себя узбечкой и колет острым языком тех, кто в этом сомневается. Ее отец в областной больнице создал целое отделение, но ушел, не успев увидеть, как дочка ассистирует на операциях. Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о псковичках разных национальностей, вносящих вклад в развитие региона.

Русский пляс с тюркской энергетикой

«Внешне, - говорит 22-летняя псковичка Анастасия Исаметдинова, - меня путают много с кем, но чаще всего называют татаркой. Когда люди узнают мою фамилию, понятное дело, любопытствуют: "Кто ты по национальности?"».

В имени, привычном русскому уху, и в тюркской фамилии слилась тройственность национальной принадлежности Анастасии Исаметдиновой. Имя для нее придумала старшая сестра Мария, вдохновленная голливудским мультиком про царскую семью. Родители возражать не стали. Фамилию дал папа — наполовину узбек, наполовину белорус. С мамой, псковичкой Светланой, он познакомился в Ленинграде, где оба учились в медуниверситете. Переехал на малую родину жены. Андрей Исаметдинов — коренной ленинградец, в Северную столицу переехал его отец-узбек, где создал семью с белорусской. Так что Анастасия по дедушке — узбечка, по бабушке — белорусска, а по маме — псковичка.

На родине предков Анастасия ни разу не бывала. Сначала было дорого, а теперь занимают совсем другие заботы. Но хотела бы, говорит, «сердце трепещет» при одной мысли о прогулках по Ташкенту и Бухаре. Себя девушка уверенно называет узбечкой:

«Чем дольше я живу, тем чаще говорю, что я узбечка. На 23-м году жизни идентифицирую себя как «орусевшую узбечку». Внешне я не славянка, но русский дух во мне силен. Не могу выбрать, какая именно культура мне ближе. Я люблю их обе. Например, музыку. Буквально все русские народные песни заставляют меня идти в пляс. А какая энергетика в тюркских песнях! Словами не передать восторг и эмоции, которые я испытываю, когда их слышу».

А если кто даже в шутку попробует сказать ей: «Да, какая ты узбечка» - в ответ получит не менее чувствительный словесный укол. Фамилия Исаметдинова — от арабского имени Хисам ат-Дин. Первую его часть переводят как «клинок» или «словесный поединок». Вторая значит «вера, религия». С этим у Анастасии не сложилось, ни к одной конфессии девушка себя не причисляет. Ее сердце зажигает огонь. Девушка выступает в шоу театра огня и свет «Бор Хейм». Вместе с командой театра ее можно повстречать на значимых городских праздниках.

Девочка-улыбка

Мама рассказывала Насте, что в 90-е отца несколько раз побили на улице за восточную внешность. А он в 2006 году открыл в областной больнице отделение торакальной хирургии. Провел более четырехсот операций. «Первым заведующим отделением был Исаметдинов Андрей Анварович, - написано на сайте учреждения. - Будучи опытнейшим хирургом, вдумчивым врачом, Андрей Анварович заложил основы работы коллектива в трудный период становления отделения».

Анастасия называет себя папиной дочкой. Перед ней вопрос, кем быть и куда идти работать, не стоял. Имя Анастасия — от греческого «возвращенная к жизни». Она помогает возвращать к жизни других. Окончила медучилище и пришла на работу в областную больницу. Это не блат. Это династия.

«Зашла как-то в отделение по рабочим вопросам, а медсестра на посту только и сказала: "О, даже не буду спрашивать, чья дочка, сразу видно по глазам"».

Пациенты называли Андрея Исаметдинова «доктор-улыбка». Поэтому для его дочери важно оставаться доброжелательной, какой бы не была нагрузка и независимо от времени суток. И особенно приятно слышать: «Ты такая хорошая, вежливая».

«Как-то пациентка в возрасте пришла с назначением из травмпункта на снимок плечевого сустава, - вспоминает Анастасия случай из своей непродолжительной медицинской практики. - У нас есть определенные «укладки» для каждого исследования, и не всегда они комфортные для травмированных пациентов. Женщина говорит: "Вы только меня отвлекайте, я сделаю как надо". Пока делали снимок, я ее расспрашивала о получении травмы. До сих пор в моей памяти и сердце ее слова: "Моя мама всегда говорила, что настоящий медик – он только посмотрит на тебя, и уже лучше становится. Вот вы – настоящий медик"».

Сама про себя она говорит: «Я – та пугающая женщина, которая: "Вдохнуууть и не дышааать!"» В больницу она пришла два года назад, в разгар пандемии. Уже во время работы прошла курсы повышения квалификации и стала рентген-лаборантом. Она не только делает снимки, но и ассистирует на операциях в травматологии и нейрохирургии. Поднимать пациентов приходится не только в смысле «ставить на ноги», но и физически, переносить со стола на каталку, например. Но они — не самое тяжелое в профессии.

«Некоторые пациенты относятся к нам грубо, считая обслуживающим персоналом в темном смысле этого слова, - сокрушается Анастасия и тут же добреет. - Ну, все мы устаем, не в лучшие периоды жизни они к нам попадают. Я их все равно всех люблю».

А еще она любит Псков. В отличие от многих коллег-медиков, уехавших в города покрупнее за лучшей долей, она город оставлять не собирается. Псков — Родина для смешливой узбечки с русским именем: «Тут мой дом».

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Юлия Магера