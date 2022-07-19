Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
подготовка к свадьбе
Господин Рейтингомер
Еда и солнце: топ уютных летних террас Пскова
95 лет Псковскому району
Июньские счета за электроэнергию
«Европа Плюс» возглавила рейтинг
«Экокабель» Мы — сила
Доступ к сервисам «Псковэнергосбыта»
озера, рыбалка, путешествия
Geely без наценки
изменения в положении о фракциях
модель из Любятово
с табасаранским акцентом
 
 
 
ещё Общество 19.07.2022 15:250 Дети беженцев и погибших на Украине военнослужащих пойдут в сады Пскова бесплатно 22.07.2022 22:000 Великолучан предупредили о возможных подъемах заболеваемости коронавирусом 22.07.2022 21:400 Традиционная акция «Автопоезд памяти» состоялась в Пскове 22.07.2022 21:040 Развитие доступной среды обсудили в Пскове 22.07.2022 20:510 Мультимедийное шоу и фейерверк ожидают великолучан в День города 22.07.2022 20:060 За особые заслуги наградили псковичей накануне Дня города
 
 
 
Самое популярное 18.07.2022 09:052 В Пскове празднование дня рождения закончилось дракой на автомойке и смертью гостя 16.07.2022 18:030 Двоих погибших в спецоперации военнослужащих похоронили в Псковской области 15.07.2022 20:320 Ребенок и женщина погибли в результате ДТП в Псковском районе 19.07.2022 19:350 В Пскове погиб юноша, упавший с моста Александра Невского 18.07.2022 17:5413 «Грустно и точка»: псковичи делятся впечатлениями о новом ресторане
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Женский акцент: табасаранка, псковичка и матерь блогеров

22.07.2022 14:31|ПсковКомментариев: 0

Накануне дня рождения города Псковская Лента Новостей начинает серию публикаций «Женский акцент» о псковичках разных национальностей. Мы покажем, какой след в развитии региона оставляют носительницы разных традиций, культур и верований. Пять героинь, пять национальностей, пять историй о реальной жизни в Псковской области.

 

Эффектная блондинка с хайлайтером на скулах и платком, красиво уложенным вокруг головы и по плечам - Алина Мурадалиева. По месту рождения - украинка, по происхождению - дагестанка, а точнее табасаранка, по адресу проживания - псковичка. Псковичи - коренные, родившиеся и растущие здесь, - ее сыновья. Стройная, как газель, она мать трех детей. И это пока не дотягивает до понятия «типичная дагестанская семья», в какой выросла она сама, младшая из четырех сестер, да еще родители воспитали одного сына.

Ее дорога в Псковскую область оказалась длинной географически и протяженной по времени. Родители в 80-е годы искали лучшей доли на Украине. Там Алина и родилась. Когда бывшая советская республика оказалась за границей, семья вернулась в Дагестан. Сказать о ком-то «дагестанец» - все равно, что ничего не сказать о национальной принадлежности. На прикаспийских равнинах и в горах живут три десятка народов. Семья Алины из табасаранцев. В отъезде связей с малой родиной не теряли. Детей каждое лето отправляли в родное село, осваивать традиции и учить язык. Между прочим, один из самых сложных языков мира, запись об этом есть в Книге рекордов Гиннесса. Одних только падежей 48 штук!

Такая лингвистическая практика в итоге привела Алину к изучению еще двух языков, английского и французского, в Дагестанском государственном университете.

Пока она училась, в Пскове обживался табасаранец с корнями из того же села Руслан Мурадалиев. По общей фамилии уже понятно, к чему все придет. Руслан проходил срочную в псковской десантуре, остался на контракте, после увольнения на гражданку занялся бизнесом. В Дагестан приехал на свадьбу брата. И там увидел Алину.

После сватовства она окончила университет, поработала учителем в школе и преподавателем в родном вузе. Если сестры вышли замуж в двадцать лет, то младшую отпускать не спешили. Тем более, так далеко. И все-таки в 2009 году Алина вышла замуж и оказалась в Пскове. Девушке было «уже» 23 года.

Говорит, что сложнее дался не переезд, а расставание с родителями. Они остались в Дербенте, городе настолько старом, что про него знали еще древние греки. А дочка уехала в город чуть менее древний и куда более северный. Но встретил он ее без прохлады.

Во-первых, после Украины у Алины остался опыт сохранения своей идентичности в другой культуре.

«Есть такая культура, а есть другая. Я это понимаю и никого не учу», - рассказывает Алина о своем подходе к национальному вопросу. И ее никто не учит. Женщина заверяет, что за годы в Пскове слова плохого не услышала. Заметила, что окружающие перестали уделять повышенное внимание платку на ее голове. Может, это она сама уже не обращает внимания на заинтересованные взгляды. А может, псковичи сильнее освоились с тем, что «есть другая».

Этим летом во время поездки к родителям семья посетила соседнюю Чечню. чтобы побывать в новой мечети «Гордость мусульман» в Шали.

Во-вторых, в Пскове уже были свои. Не только муж. Дагестанское землячество регулярно пополняет армия России. «Новеньких» принято пригласить домой, познакомиться, помочь освоиться на новом месте.

Два раза в год гости приходят без всякого приглашения. Каждая семья на Ураза-Байрам и на Курбан-Байрам накрывает стол со щедрым угощением. Гости приносят небольшие подарки. Главное блюдо - мясо жертвенного барашка. Конечно, муж Алины сам скотину не режет. Мясо покупает в проверенном месте, где можно быть уверенным, что оно халяльное. То есть животное вырастили и забили по правилам. Барашек рос в холе и неге, в идеально чистом вольере, не знал плохого обращения, ел только натуральный корм, ветеринары заботились о его здоровье, перед забоем была прочитана молитва, а кровь была спущена особым образом.

Праздник длится три дня. Ураза-Байрам завершает священный месяц Рамадан, во время которого мусульмане держат пост. Не едят ни крошки и не пьют ни капли от восхода до заката. Ураза-Байрам не привязан к определенной дате, каждый год двигается по календарю и наступает на месяц раньше, чем в прошлый раз. У псковских мусульман пост сопряжен с региональными особенностями. Совсем нетрудно его держать зимой, когда светает в девять утра, а садится солнце уже в четыре часа. В этом году праздник пришелся на 1 мая, и в прошлые годы белые ночи добавили постящимся северного колорита. Однако пост в семье Мурадалиевых держат даже дети. Конечно, двухлетнему Имрану еще рано, а вот его братья, девятилетний Маирбек и двенадцатилетний Тимур, готовятся к празднику наравне со взрослыми.

С мужем и старшими сыновьями.

Если кто решит, что Алина сейчас в декрете с младшим, тот глубоко ошибется. Нынешнее ее занятие подсказали способности Тимура. Когда мальчик пошел в школу, родители заметили, как легко ему даются стихи. Прочитает два раза, и уже готов декламировать наизусть. Да и растет он общительным, как отец. Открытость Мурадалиева-старшего вылилась в создание общественной организации «Дагестанское землячество». Бойкость младшего, родительское желание отвлечь детей от гаджетов и привить им знания об истории земли, на которой живут, привела семью к созданию проекта «KidGUIDE», поддержанного федеральным Фондом культурных инициатив. Вот этим проектом сейчас и руководит Алина. Приглашенные преподаватели учат школьников актерскому мастерству, операторскому искусству, работе в социальных сетях. На выходе получится десять блогеров-экскурсоводов.

«Дети могут быстрее донести до своих сверстников нашу историю, - объясняет Алина суть проекта. - Взрослых гидов им слушать неинтересно. Им бы в гаджетах играть, «TikTok» смотреть. Я как мама знаю, какая это головная боль. Как раз благодаря этому мы сможем продвинуть Псков. Другие дети услышат в соцсетях, о чем рассказывают их сверстники, хоть что-то да запомнят».

Школьники получили сертификаты о прохождении теоретического курса.

Сами участники проекта получают и знания по истории Пскова, и востребованные навыки. Теоретическую подготовку они прошли весной, в процессе вместе со съемочной группой ГТРК «Псков» принимали участие в записи видео о Кремле и о Пушкинском заповеднике. Осенью их ждут самостоятельные съемки, в том числе, с применением квадрокоптера. Например, собираются съездить к новому памятнику Александру Невскому в Самолве.

На летних каникулах для школьников Пскова проект провел конкурс «Россия начинается здесь». Дети рисовали местные достопримечательности, снимали ролики.

Победитель конкурса рисунков Маркос-Константинос Коккинос получил возможность принять участие в съемке одного из видео гидов-блогеров. Занявший первое место в конкурсе роликов Илья Федоров получил кольцевую лампу. Тимур тоже принимал участие в состязании. Свое видео он записывал на фоне православных святых, чьи фигуры окружают постамент памятника княгине Ольге в Детском парке.

После приезда в Псков Алина каждый год летала к родителям. Исключением стали последние три лета. Она носила и подращивала малыша, да еще пандемия. В этом году упущенное наверстали, из поездки вернулись меньше недели назад. Вернулись домой.

«Да, Дагестан моя малая родина, - подчеркивает Алина, - так останется навсегда. Но мой дом там, где моя семья, мой муж и мои дети».

Когда она говорит про Псков, несколько раз произносит «наш город». Он и правда наш. Город тех, кто его любит и отдает свои силы на его развитие.

Юлия Магера

Теги: #межнациональные отношения #Дагестан
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких объектов детского отдыха не хватает в Пскове?
В опросе приняло участие 215 человек
22.07.2022, 23:360 Фотофестиваль «Цвет белой стены» проходит в Пскове 22.07.2022, 23:240 Михаил Ведерников обсудил с Еленой Полонской расселение аварийного дома в Плюссе 22.07.2022, 22:160 Мотоциклист пострадал в ДТП в Порховском районе 22.07.2022, 22:140 Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией
22.07.2022, 22:090 Мопед сбил женщину в Великих Луках, водитель скрылся 22.07.2022, 22:000 Великолучан предупредили о возможных подъемах заболеваемости коронавирусом 22.07.2022, 21:400 Традиционная акция «Автопоезд памяти» состоялась в Пскове 22.07.2022, 21:230 Минюст признал иноагентами Илью Яшина* и Максима Каца*
22.07.2022, 21:140 Псковича осудили в Эстонии за попытку отправить технику российской армии 22.07.2022, 21:040 Развитие доступной среды обсудили в Пскове 22.07.2022, 20:510 Мультимедийное шоу и фейерверк ожидают великолучан в День города 22.07.2022, 20:360 Волонтеры информируют псковичей о возможности дистанционного голосования на выборах
22.07.2022, 20:250 Гости из Белоруссии поблагодарили Псковский музей-заповедник за почитание национальных традиций 22.07.2022, 20:060 За особые заслуги наградили псковичей накануне Дня города 22.07.2022, 19:550 Николай Козловский поблагодарил общественных советников за их опыт и талант 22.07.2022, 19:430 Более 250 полицейских обеспечат безопасность во время празднования дня города Пскова
22.07.2022, 19:310 Банк России продлит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты 22.07.2022, 19:240 Регулярные богослужения возобновят в соборе Снетогорского монастыря в Пскове 22.07.2022, 19:190 В Великих Луках приступили к реконструкции котельной №15 22.07.2022, 19:143 Елена Бибикова: Ситуация на рынке труда Псковской области стабильная
22.07.2022, 19:080 Псковские библиотеки получили в дар 400 экземпляров книги о Петре I и Северной войне 22.07.2022, 18:560 «Дабришутинг»: Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни. ВИДЕО 22.07.2022, 18:530 Лесовосстановительные работы на площади 35 га пройдут в Печорском районе 22.07.2022, 18:381 Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове
22.07.2022, 18:371 Все колонии Псковской области посетит нотариус 22.07.2022, 18:220 Псковичи назвали главные наставления для успешной карьеры - опрос 22.07.2022, 18:070 Вывоз мусора с площадок празднования Дня города обеспечит региональный оператор 22.07.2022, 17:572 «Довмонт Псковский» объединит реконструкторов из разных городов России
22.07.2022, 17:551 Псковская область попросит у РЖД запустить дополнительные рейсы «Ласточки» 22.07.2022, 17:480 Системы молниезащиты установят на бежаницких школах по решению суда 22.07.2022, 17:300 Фольклорный фестиваль «Знак Русского» пройдет в Усвятском районе 22.07.2022, 17:280 Женщина погибла в ДТП на грунтовой дороге в Палкинском районе
22.07.2022, 17:180 ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9% 22.07.2022, 17:130 От церковных до эстрадных: хоры из разных регионов России приедут на фестиваль в Псков 22.07.2022, 17:110 ДТП с участием внедорожника произошло на улице Алмазной в Пскове 22.07.2022, 17:020 Часть тиража книги «300 лет победы: Петр I и Северная война» передали Псковской области
22.07.2022, 17:000 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 22.07.2022, 16:582 Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова» начался на стадионе «Электрон» 22.07.2022, 16:530 Названа сумма просроченного долга по зарплате в Псковской области 22.07.2022, 16:510 В Госдуме предлагают давать выходной в день рождения
22.07.2022, 16:460 Автомобиль съехал в болото в Пустошкинском районе 22.07.2022, 16:330 Накануне Дня города псковичи возложили цветы к стеле на площади Победы 22.07.2022, 16:300 Сбербанк улучшит условия по своим ипотечным программам 22.07.2022, 16:283 В Пскове планируют консервацию Гремячей башни
22.07.2022, 16:250 Уголовное дело о 235 эпизодах наркопреступлений рассмотрел псковский суд 22.07.2022, 16:190 Альфа-Банк снизил ставки по всем потребительским кредитам 22.07.2022, 16:090 Новый директор псковской филармонии о творческих планах: Эксперименты не закончатся 22.07.2022, 15:560 Жители острова имени Залита задолжали «Экопрому» 150 тысяч рублей за вывоз ТКО
22.07.2022, 15:510 Порхович отправится в тюрьму за избиение женщины до смерти 22.07.2022, 15:440 Итоги конкурса проектов благоустройства Гремячей горы подведут на следующей неделей 22.07.2022, 15:380 Сергей Жаворонок рассказал о первых проектах на посту директора псковской филармонии 22.07.2022, 15:340 Интеллектуальная игра «Молодо-зелено» прошла в Пскове
22.07.2022, 15:330 Незаконные знания, национальная наглость и соловьиные песни 22.07.2022, 15:310 На выставку проектов благоустройства Гремячей горы представили 30 работ 22.07.2022, 15:260 Ситуацию с нехваткой пуфов для зрителей прокомментировал директор псковской филармонии 22.07.2022, 15:200 Псковские артисты и ремесленники принимают участие в ХI Русских Ганзейских днях
22.07.2022, 15:110 За три дня «Экопром» очистил от мусора остров имени Залита 22.07.2022, 15:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга, посвященного благоустройству Гремячей горы 22.07.2022, 14:580 Михаил Ведерников поздравил Пыталовский район с годовщиной освобождения от фашистов 22.07.2022, 14:550 Позаботиться о детской электробезопасности призвали псковичей
22.07.2022, 14:510 Концерт «Музыка на воде» вновь пройдет в Пскове во второй половине августа 22.07.2022, 14:480 Снижение ставок привело к оживлению кредитной активности бизнеса в Псковской области 22.07.2022, 14:430 В Псковской области отложили внедрение новой территориальной схемы по обращению с ТКО 22.07.2022, 14:400 Великолучанка нашла дефект в интернет-покупке и вернула деньги через суд
22.07.2022, 14:390 Серию джазовых концертов дадут в Пскове осенью 22.07.2022, 14:362 Изменилось место проведения концерта Николая Носкова в Пскове 22.07.2022, 14:310 Женский акцент: табасаранка, псковичка и матерь блогеров 22.07.2022, 14:240 «Играть за партами неудобно»: псковским шахматистам требуется отдельное помещение
22.07.2022, 14:140 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей в праздничные выходные 22.07.2022, 14:110 «Подстрочник»: О новом филармоническом сезоне в Псковской области. ВИДЕО 22.07.2022, 14:091 Информацию о псковиче-живодере передадут в правоохранительные органы 22.07.2022, 14:070 Сеанс одновременной игры проводят для начинающих шахматистов в Пскове
22.07.2022, 14:051 Александр Киселев оценил ход реализации мусорной реформы в регионе 22.07.2022, 13:530 В рубель: Горемычные неквалы, 10 лет «Моглино» и санкции с биполяркой 22.07.2022, 13:523 Псковская пивоварня «Савицкий» увеличивает производственные мощности в два раза 22.07.2022, 13:400 Грозы и до +30 градусов ожидается в Псковской области 23 июля
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru