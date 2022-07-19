Общество

Женский акцент: табасаранка, псковичка и матерь блогеров

Накануне дня рождения города Псковская Лента Новостей начинает серию публикаций «Женский акцент» о псковичках разных национальностей. Мы покажем, какой след в развитии региона оставляют носительницы разных традиций, культур и верований. Пять героинь, пять национальностей, пять историй о реальной жизни в Псковской области.

Эффектная блондинка с хайлайтером на скулах и платком, красиво уложенным вокруг головы и по плечам - Алина Мурадалиева. По месту рождения - украинка, по происхождению - дагестанка, а точнее табасаранка, по адресу проживания - псковичка. Псковичи - коренные, родившиеся и растущие здесь, - ее сыновья. Стройная, как газель, она мать трех детей. И это пока не дотягивает до понятия «типичная дагестанская семья», в какой выросла она сама, младшая из четырех сестер, да еще родители воспитали одного сына.

Ее дорога в Псковскую область оказалась длинной географически и протяженной по времени. Родители в 80-е годы искали лучшей доли на Украине. Там Алина и родилась. Когда бывшая советская республика оказалась за границей, семья вернулась в Дагестан. Сказать о ком-то «дагестанец» - все равно, что ничего не сказать о национальной принадлежности. На прикаспийских равнинах и в горах живут три десятка народов. Семья Алины из табасаранцев. В отъезде связей с малой родиной не теряли. Детей каждое лето отправляли в родное село, осваивать традиции и учить язык. Между прочим, один из самых сложных языков мира, запись об этом есть в Книге рекордов Гиннесса. Одних только падежей 48 штук!

Такая лингвистическая практика в итоге привела Алину к изучению еще двух языков, английского и французского, в Дагестанском государственном университете.

Пока она училась, в Пскове обживался табасаранец с корнями из того же села Руслан Мурадалиев. По общей фамилии уже понятно, к чему все придет. Руслан проходил срочную в псковской десантуре, остался на контракте, после увольнения на гражданку занялся бизнесом. В Дагестан приехал на свадьбу брата. И там увидел Алину.

После сватовства она окончила университет, поработала учителем в школе и преподавателем в родном вузе. Если сестры вышли замуж в двадцать лет, то младшую отпускать не спешили. Тем более, так далеко. И все-таки в 2009 году Алина вышла замуж и оказалась в Пскове. Девушке было «уже» 23 года.

Говорит, что сложнее дался не переезд, а расставание с родителями. Они остались в Дербенте, городе настолько старом, что про него знали еще древние греки. А дочка уехала в город чуть менее древний и куда более северный. Но встретил он ее без прохлады.

Во-первых, после Украины у Алины остался опыт сохранения своей идентичности в другой культуре.

«Есть такая культура, а есть другая. Я это понимаю и никого не учу», - рассказывает Алина о своем подходе к национальному вопросу. И ее никто не учит. Женщина заверяет, что за годы в Пскове слова плохого не услышала. Заметила, что окружающие перестали уделять повышенное внимание платку на ее голове. Может, это она сама уже не обращает внимания на заинтересованные взгляды. А может, псковичи сильнее освоились с тем, что «есть другая».

Этим летом во время поездки к родителям семья посетила соседнюю Чечню. чтобы побывать в новой мечети «Гордость мусульман» в Шали.

Во-вторых, в Пскове уже были свои. Не только муж. Дагестанское землячество регулярно пополняет армия России. «Новеньких» принято пригласить домой, познакомиться, помочь освоиться на новом месте.

Два раза в год гости приходят без всякого приглашения. Каждая семья на Ураза-Байрам и на Курбан-Байрам накрывает стол со щедрым угощением. Гости приносят небольшие подарки. Главное блюдо - мясо жертвенного барашка. Конечно, муж Алины сам скотину не режет. Мясо покупает в проверенном месте, где можно быть уверенным, что оно халяльное. То есть животное вырастили и забили по правилам. Барашек рос в холе и неге, в идеально чистом вольере, не знал плохого обращения, ел только натуральный корм, ветеринары заботились о его здоровье, перед забоем была прочитана молитва, а кровь была спущена особым образом.

Праздник длится три дня. Ураза-Байрам завершает священный месяц Рамадан, во время которого мусульмане держат пост. Не едят ни крошки и не пьют ни капли от восхода до заката. Ураза-Байрам не привязан к определенной дате, каждый год двигается по календарю и наступает на месяц раньше, чем в прошлый раз. У псковских мусульман пост сопряжен с региональными особенностями. Совсем нетрудно его держать зимой, когда светает в девять утра, а садится солнце уже в четыре часа. В этом году праздник пришелся на 1 мая, и в прошлые годы белые ночи добавили постящимся северного колорита. Однако пост в семье Мурадалиевых держат даже дети. Конечно, двухлетнему Имрану еще рано, а вот его братья, девятилетний Маирбек и двенадцатилетний Тимур, готовятся к празднику наравне со взрослыми.

С мужем и старшими сыновьями.

Если кто решит, что Алина сейчас в декрете с младшим, тот глубоко ошибется. Нынешнее ее занятие подсказали способности Тимура. Когда мальчик пошел в школу, родители заметили, как легко ему даются стихи. Прочитает два раза, и уже готов декламировать наизусть. Да и растет он общительным, как отец. Открытость Мурадалиева-старшего вылилась в создание общественной организации «Дагестанское землячество». Бойкость младшего, родительское желание отвлечь детей от гаджетов и привить им знания об истории земли, на которой живут, привела семью к созданию проекта «KidGUIDE», поддержанного федеральным Фондом культурных инициатив. Вот этим проектом сейчас и руководит Алина. Приглашенные преподаватели учат школьников актерскому мастерству, операторскому искусству, работе в социальных сетях. На выходе получится десять блогеров-экскурсоводов.

«Дети могут быстрее донести до своих сверстников нашу историю, - объясняет Алина суть проекта. - Взрослых гидов им слушать неинтересно. Им бы в гаджетах играть, «TikTok» смотреть. Я как мама знаю, какая это головная боль. Как раз благодаря этому мы сможем продвинуть Псков. Другие дети услышат в соцсетях, о чем рассказывают их сверстники, хоть что-то да запомнят».

Школьники получили сертификаты о прохождении теоретического курса.

Сами участники проекта получают и знания по истории Пскова, и востребованные навыки. Теоретическую подготовку они прошли весной, в процессе вместе со съемочной группой ГТРК «Псков» принимали участие в записи видео о Кремле и о Пушкинском заповеднике. Осенью их ждут самостоятельные съемки, в том числе, с применением квадрокоптера. Например, собираются съездить к новому памятнику Александру Невскому в Самолве.

На летних каникулах для школьников Пскова проект провел конкурс «Россия начинается здесь». Дети рисовали местные достопримечательности, снимали ролики.

Победитель конкурса рисунков Маркос-Константинос Коккинос получил возможность принять участие в съемке одного из видео гидов-блогеров. Занявший первое место в конкурсе роликов Илья Федоров получил кольцевую лампу. Тимур тоже принимал участие в состязании. Свое видео он записывал на фоне православных святых, чьи фигуры окружают постамент памятника княгине Ольге в Детском парке.

После приезда в Псков Алина каждый год летала к родителям. Исключением стали последние три лета. Она носила и подращивала малыша, да еще пандемия. В этом году упущенное наверстали, из поездки вернулись меньше недели назад. Вернулись домой.

«Да, Дагестан моя малая родина, - подчеркивает Алина, - так останется навсегда. Но мой дом там, где моя семья, мой муж и мои дети».

Когда она говорит про Псков, несколько раз произносит «наш город». Он и правда наш. Город тех, кто его любит и отдает свои силы на его развитие.

Юлия Магера