Общество

На сыгравшего Лютого в фильме «9-я рота» актера составили протокол о дискредитации армии

На российского актера Артура Смольянинова составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России.

Фото: kinopoisk.ru

Дело поступило в суд 17 октября, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.

Заседание суда пока не назначено. Смольянинову грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Сам актёр в одном из интервью рассказал, что уехал из России и сейчас находится в Америке.

Артур Смольянинов знаком зрителям по фильмам и сериалам «9 рота» (сыграл роль Лютого), «Жара», «Мой парень – ангел», «Гетеры майора Соколова».