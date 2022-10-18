Общество

Псковским студентам-медикам назначили выплаты в рамках договора о целевом обучении

Студенты, которые учатся в вузе по договору о целевом обучении с комитетом по здравоохранению Псковской области и подведомственной ему медицинской организацией, будут получать ежемесячную выплату в размере 3 000 рублей. Это следует из постановления губернатора, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов региона.

«Установить с 1 сентября 2022 года ежемесячное материальное обеспечение студентам, проходящим обучение в соответствии с договором о целевом обучении, заключенным с комитетом по здравоохранению Псковской области и подведомственной ему медицинской организацией, по образовательным программам высшего медицинского или высшего фармацевтического образования – программам специалитета, в размере 3 000 рублей», - говорится в постановлении.

Уточняется, что ежемесячные выплаты осуществляются медицинской организацией, заключившей со студентом договор о целевом обучении.