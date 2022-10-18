Общество

Штраф не побудил арендатора земли к ликвидации свалки в Новосокольническом районе

Арендатора земель сельскохозяйственного назначения в Псковской области привлекли к административной ответственности за загрязнение почвы и размещение свалки на участке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в Новосокольническом районе, размещена свалка отходов производства и потребления на площади 9 578 квадратных метров. На территории произвели отбор почвенных образцов, по результатам исследований которых в почве выявили превышение предельно допустимой концентрации бензпирена, фтора, меди, свинца, цинка, мышьяка и никеля.

В отношении арендатора земельного участка возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.7 КоАП РФ, по рассмотрению которого назначили административное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

В связи с тем, что до настоящего времени указанная свалка не устранена, уникальные характеристики земельного участка не приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства, управление Россельхознадзора направило письмо о принятии мер реагирования по устранению нарушений земельного законодательства в администрацию Новосокольнического района.