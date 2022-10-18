Общество

Работодатели Пскова отмечают хорошие IT-навыки молодых сотрудников

Работодатели Пскова отмечают хорошие IT-навыки молодых сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Представителям поколения Z в работе прежде всего свойственна активность: эту черту в сегодняшней молодежи отмечают 17% работодателей. Каждый девятый менеджер по персоналу (11%) считает, что сотрудников до 25 лет отличает безответственность. По 10% опрошенных подчеркивают их амбициозность и обучаемость, а новый тип мышления современной молодежи отметили 8%. По 6% работодателей видят у молодых сотрудников хорошие IT-навыки, целеустремленность, желание учиться, а также лень и легкомыслие. Самоуверенность, адаптивность и высокую работоспособность поколения Z подчеркивают по 5% респондентов», - говорится в сообщении.

Сравнивая ответы работодателей в 2013 году и сегодня,опрос показал, что в у молодежи отмечают хорошие IT-навыки, уточнили в пресс-службе.

«Сегодняшней молодежи больше свойственны обучаемость, свежий взгляд, легкомыслие, а также трудолюбие, ответственность и коммуникабельность. А вот амбициозность - в гораздо меньшей степени (9 лет назад это была главная черта молодежи)», - добавили в сервисе.

Опрос проводился с 1 по 13 октября.