Общество

Шесть коров не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области

Ввоз шести коров на российско-белорусской границе в деревне Лобок Псковской области запретил государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Крупный рогатый скот перемещался неспециализированным автомобильным транспортом с территории Республики Беларусь в город Остров.

Животные перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих проведение исследований, вакцинаций и обработок. Кроме того, у коров отсутствовали средства идентификации (бирки, выщипы, клейма), а их маршрут не был согласован с управлением Россельхознадзора.

Перемещение шести голов крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили. Животных вернули в Республику Беларусь.