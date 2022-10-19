Общество

Лучшие курсанты академии ФСИН посетили Псково-Печерский монастырь

Лучших курсантов совета самоуправления Псковского филиала Академии ФСИН России поощрили поездкой в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

По решению заседания совета студентов, проявивших наибольшую активность в общественной жизни образовательной организации в 2021/22 учебном году, наградили поездкой в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

На экскурсии курсантов сопровождала куратор совета самоуправления – научный сотрудник отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности Елена Сковорода, рассказавшая обучающимся об истории монастыря, название которого связано с находящимися в нем пещерами (по-древнерусски – печорами). Курсанты смогли побывать в пещерах и узнать, что в 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения, с этого момента ведет летоисчисление монастырь, который ни разу за всю свою историю не закрывался.

Совет самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России проводит большую работу по различным направлениям деятельности, отметили в учреждении.

В составе органов самоуправления 11: научное общество, интеллектуальный клуб, совет по культурно-досуговой работе, совет учебных групп, спортивное общество, юридическая клиника, пресс-центр, совет по международному и межвузовскому сотрудничеству, волонтерское движение, совет по патриотической и поисковой работе, комитет полезного действия «Здоровый образ жизни».

В прошедшем учебном году значимыми мероприятиями с участием совета самоуправления в дистанционном формате стали XV международный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече», ряд всероссийских конкурсов молодежных проектов, среди которых – «Россия, устремленная в будущее» и «Спасем жизнь вместе». Представители совета стали участниками региональных юношеских военно-патриотических чтений, посвященных подвигу 6-й роты, научно-практической детско-юношеской конференции «Ледовое побоище и его роль в военной и геополитической истории России» и международных Александро-Невских чтений. При участии обучающихся был проведен мониторинг наркоситуации региона за 2021 год.

«Совет самоуправления курсантов и студентов – значимое общественное формирование в Псковском филиале Академии Федеральной службы исполнения наказаний, деятельность которого многие годы находит поддержку руководства образовательной организации и одобрение властей региона и города Пскова, силовых ведомств Псковской области и общественности», – отметила Елена Сковорода.