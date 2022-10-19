Общество

Отцы троих детей освобождены от частичной мобилизации - Володин

Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации», – написал политик.

На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.

Призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба, добавил Вячеслав Володин.

Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:

признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;

имеющим на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет;

женщинам, имеющим одного ребёнка и более;

имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребёнка.

«Контроль со стороны депутатов Государственной Думы будет обеспечен», – заключил председатель Госдумы.