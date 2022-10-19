Отцы троих детей освобождены от частичной мобилизации - Володин

Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации», – написал политик.
На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.
Призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба, добавил Вячеслав Володин.
Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:
«Контроль со стороны депутатов Государственной Думы будет обеспечен», – заключил председатель Госдумы.