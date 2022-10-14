Общество

Отсрочку от мобилизации предусмотрели для отцов с тремя детьми

Министерство обороны скорректировало критерии для предоставления отсрочки от мобилизации. Одно из важных изменений — теперь для того, чтобы считаться не подлежащим призыву, нужно иметь на иждивении трёх и более детей до 16 лет, а не четырёх и более, как это предписывалось раньше. Появление соответствующих изменений подтвердили несколько источников в Госдуме.

Существование документа, который уже несколько дней активно распространяется в соцсетях и Telegram-каналах, подтвердил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Как пояснил парламентарий, указанные разъяснения проходят по категории документов для служебного пользования — поэтому они до сих пор не были нигде официально опубликованы.

«Это, по сути, жест доброй воли министерства обороны, — приводит слова Картаполова «Парламентская газета». — Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации».

Военкомат Иркутской области получил указание Генштаба предоставлять отсрочки многодетным отцам, у которых на иждивении находятся три ребёнка, а не четыре, как это было ранее. Об этом 13 октября в ходе прямого эфира проинформировал военком Иркутской области Евгений Фуженко, сообщает 13 октября издание Ircity.ru.

«Все мероприятия, которые проводились по мобилизации, мы выполнили до 29 сентября. Указание мы получили 4 октября. Решения призывных комиссий принимались на основании федерального законодательства. Соответственно, все решения осуществлялись в рамках законодательства. В последующем мы будем действовать по рекомендациям Генштаба. Но хочу обратить внимание, что решений по этой категории граждан в федеральном законодательстве не принималось», — цитирует военкома издание.

В соответствии cо статьей 18 Федерального закона №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от мобилизации главам семейств предоставляется, если у них четыре ребёнка и более — а не три, как это прописано в законодательстве о многодетных семьях. На эту коллизию уже обращали внимание депутаты Госдумы. Так, еще в конце сентября законопроект, содержащий соответствующие поправки, вносили на рассмотрение палаты депутаты Нина Останина, Андрей Алехин, Алексей Корниенко, Мария Дробот, Сергей Обухов и Олег Смолин.

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Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила министру обороны Сергею Шойгу правительственную телеграмму, попросив дать поручение официально разъяснить военкоматам и гражданам, что есть утверждённый в начале октября порядок предоставления отсрочек. Телеграмма размещена в Telegram-канале парламентария.

«В комитет поступило более 100 обращений об отказе комиссариатов руководствоваться нормами, предусмотренными Порядком предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации от 4 октября 2022 года, утверждённым начальником Генерального штаба… — сообщила Нина Останина в своем Telegram-канале. — Военкоматы отрицают наличие такого Порядка. В итоге продолжается мобилизация граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, особенно… имеющих на иждивении трёх и более детей в возрасте до 16 лет, и граждан, имеющих на иждивении детей-инвалидов».