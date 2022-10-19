Общество

В ПсковГУ собирают жестяные банки для изготовления блиндажных свечей

Профком студентов ПсковГУ объявил сбор жестяных банок для проведения мастер-класса по изготовлению блиндажных свечей для фронта. Об этом сообщается в сообществе молодежной организации вуза в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы хотим запустить производство очень нужной на фронте блиндажной свечи. Делается она из подручных средств (жестяная банка, гофрированный картон, фитиль, парафин). Такая свеча горит до 8 часов, греет, можно вскипятить кружку воды. Объявляем сбор на пустые жестяные банки из под горошка, кукурузы, сгущёнки, оливок и подобного», – отметили организаторы.

Требования к таре:

пустая,

вымытая,

без крышки, .

без этикетки

«Как только мы соберём достаточное количество жестяных банок, будет проведён мастер-класс по изготовлению таких свечей», – добавили в профкоме.

Место сбора: площадь Ленина,2, кабинет 217; улица Льва Толстого, 6, корпус 2, кабинет 102.