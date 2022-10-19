Общество

Гдовскому дому Белого аиста нужна помощь в доставке птицы из Твери

Гдовскому центру реабилитации «Дом Белого аиста» нужна помощь в доставке птицы из Твери. Об этом сообщают волонтеры центра в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дом белого аиста

«В Тверской области завис аист. И всё бы ничего, но аист завис у человека, которому почти 90 лет и которому очень сложно ухаживать за птицей. Дом Белого Аиста из Псковской области готов взять аиста, заботиться о нём, холить и лелеять. Дело за малым — отвезти птицу. У нас есть надёжный водитель, который готов взяться за доставку и отнестись к аисту с уважением, но стоимость такой перевозки 14 000 рублей», - рассказали волонтеры.

Орнитологи пояснили, что этот аист с большой и долгой историей и ранее он жил в Смоленской области, откуда попал в Тверскую область и прожил там семь лет под опекой пенсионера. «Если кто-то в ближайшее время поедет из Твери в Псков или через Псков на автомобиле и согласен взять с собой коробочку с аистом - свяжитесь с нами, пожалуйста», - прокомментировали волонтеры.