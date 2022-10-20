Общество

Вакцинация от гриппа прошла в зале заседаний Псковской городской Думы

Выездная вакцинация от гриппа состоялась в Псковской городской Думе сегодня, 20 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ Пскова

Процедуру вакцинации от гриппа прошли депутаты Псковской городской Думы, их помощники, сотрудники аппарата, а также члены их семей. Всего - более 20 человек.

Пункт вакцинации организовали в зале заседаний Думы. Здесь проходил необходимый медицинский осмотр - измерялась температура и давление. После осмотра делалась прививка.

В пресс-службе ОМСУ напомнили, что псковские врачи призывают население активно прививаться от гриппа. Для удобства горожан на территории города практикуется выездная вакцинация. Сотрудники Псковской городской поликлиники осуществляют выезды на предприятия и в организации Пскова.