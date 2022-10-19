Общество

Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

38 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 768 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 45 пациентов, всего – 122 276. Умер аз-за коронавируса в регионе 1 931 человек (+1).

Смотрите также Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков –40765/16

Великие Луки –18165/1

Бежаницкий район –1598/0

Великолукский район –2843/0

Гдовский район –2236/0

Дедовичский район –3074/3

Дновский район –1017/1

Красногородский район –1124/1

Куньинский район –1058/1

Локнянский район –1202/0

Невельский район –5615/2

Новоржевский район –1340/0

Новосокольнический район –3297/1

Опочецкий район –3818/2

Островский район –6080/2

Палкинский район –1260/0

Печорский район –2950/4

Плюсский район –1959/2

Порховский район –4531/0

Псковский район –9684/2

Пустошкинский район –1570/0

Пушкиногорский район –1782/0

Пыталовский район –1919/0

Себежский район –2985/0

Стругокрасненский район –2105/0

Усвятский район –745/0.