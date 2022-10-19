Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

38 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 768 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 45 пациентов, всего – 122 276. Умер аз-за коронавируса в регионе 1 931 человек (+1).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков –40765/16
- Великие Луки –18165/1
- Бежаницкий район –1598/0
- Великолукский район –2843/0
- Гдовский район –2236/0
- Дедовичский район –3074/3
- Дновский район –1017/1
- Красногородский район –1124/1
- Куньинский район –1058/1
- Локнянский район –1202/0
- Невельский район –5615/2
- Новоржевский район –1340/0
- Новосокольнический район –3297/1
- Опочецкий район –3818/2
- Островский район –6080/2
- Палкинский район –1260/0
- Печорский район –2950/4
- Плюсский район –1959/2
- Порховский район –4531/0
- Псковский район –9684/2
- Пустошкинский район –1570/0
- Пушкиногорский район –1782/0
- Пыталовский район –1919/0
- Себежский район –2985/0
- Стругокрасненский район –2105/0
- Усвятский район –745/0.