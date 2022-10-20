Общество

Псковичам напомнили об ответственности за выведение новых сортов конопли

Памятку для населения об ответственности за незаконное культивирование и непринятие мер по уничтожению наркосодержащих растений подготовило управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик — от них страдает все общество в целом и, прежде всего, молодёжь. Одним из факторов, негативно влияющих на наркоситуацию, является произрастание наркосодержащих растений на приусадебных участках граждан, а также на территории хозяйствующих субъектов», - говорится в памятке.

Согласно постановлению правительства РФ от 27 ноября 2010 года №934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ», в перечень растений, категорически запрещенных к выращиванию в Российской Федерации, включена конопля (растение рода Cannabis) и мак снотворный, а также другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические вещества. Выращивание и посев этих растений влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Статьей 231 Уголовного Кодекса РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» предусмотрено наказание — штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, те же деяния — совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в особо крупном размере — наказываются лишением свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Под культивированием наркосодержащих растений понимается деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям.

Статьей 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено, что непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного органа — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Статья 10.5.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

«Уважаемые собственники земельных участков, арендаторы (землевладельцы, землепользователи)! Просим вас своевременно принимать меры по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений на ваших земельных участках, не дожидаясь получения официального предписания уполномоченного органа на уничтожение данных растений», - обратились в УКОН к псковичам.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений можно сообщить по «телефону доверия» — (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области — (8112) 66-16-49.