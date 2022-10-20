Общество

Три модельные библиотеки сделали в 10-м округе - Виктор Остренко

Три модельные библиотеки создали в Псковского области на территории 10-го округа в текущем году. Об этом рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За текущий год у нас было выполнено несколько работ на наших библиотечных площадях, сделано три модельные библиотеки, что очень меня радует», - рассказал депутат.

Он отметил, что эти программы развиваются по национальному проекта «Культура». Парламентарий подчеркнул, что реновация библиотек - это не только ремонтные работы, обновление мебели, стеллажей, но и инновация методической работы этих учреждений, самого понимания библиотеки.

«Несколько лет назад мы также в рамках деятельности ПАСЗР изучали опыт других субъектов, впереди которых была Республика Коми. Потом мы посмотрели, как это работает и как представлено в рамках городских муниципальных библиотек в Мурманске. И здесь уже хочу сказать, что сопровождение этих проектов у нас, в Псковской области, мне было уже понятно: с чем можно сравнивать, какие технологии и методики можно в этом плане перенимать у коллег», - добавил Виктор Остренко.